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Fallece un hombre tras caer a un arroyo en Tamasopo

Fue trasladado al Hospital General de Ciudad Valles tras golpearse la cabeza contra una roca

Por Huasteca Hoy

Agosto 29, 2026 04:00 p.m.
A
Fallece un hombre tras caer a un arroyo en Tamasopo
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      CIUDAD VALLES.- No sobrevivió un panadero que cayó a un arroyo cuando circulaba en bicicleta por la delegación de Damián Carmona, en el municipio de Tamasopo.

      La tarde de este sábado, en el Hospital General de Ciudad Valles, falleció Irineo Rodríguez Juárez, de 57 años de edad, quien era vecino del ejido Crucitas.

      Como lo dimos a conocer en su momento, la mañana del viernes el hombre andaba ofreciendo su mercancía a bordo de una bicicleta.

      Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó a un arroyo, donde se golpeó la cabeza contra una roca y quedó inconsciente.

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      Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio y lo trasladaron al hospital, donde, a pesar de las atenciones médicas, finalmente falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo (fractura de cráneo).

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