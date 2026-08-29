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Lucero celebra 52 años con reflexión y agradecimiento

La cantante expresó su gratitud y felicidad en un video difundido en redes sociales

Por El Universal

Agosto 29, 2026 04:35 p.m.
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Lucero celebra 52 años con reflexión y agradecimiento
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      Feliz y profundamente agradecida con la vida es como Lucero recibe un año más de vida. La cantante se encuentra celebrando su cumpleaños número 52 y no perdió la oportunidad para reflexionar sobre esta nueva etapa.

      Lucero comparte reflexión en su cumpleaños 52

      A través de un video que compartió en redes sociales, y desde un lugar desconocido, la intérprete de "Electricidad" habló de la felicidad que le provoca comenzar un nuevo año rodeada del cariño de su familia, amigos y seguidores.

      "Tengo que decir una cosa muy intensamente: Gracias", expresó. "Estoy empezando este cumpleaños festejando con los mensajes de gente que amo, de mis amigos, de gente cercana, de mi familia y eso me hace una persona absolutamente feliz", agregó.

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      De manera especial, dedicó unas palabras a sus fans, por acompañarla, apoyarla y todo el amor que recibe de ellos:

      "Gracias también a todos los luciferinos y luciferinas por sus mensajes de amor, por esos regalos del corazón que para mí son como un tesoro".

      Lucero anuncia espectáculo por sus 46 años de carrera

      Asimismo, y lejos de importarle los números, la llamada "Novia de América", aseguró que se siente como una mujer plena, satisfecha y con muchas ganas de recibir lo que la vida le tiene preparado:

      "Gracias porque este día me siento plena, satisfecha, encantada y sobre todo muy agradecida con Dios, con el universo, con todo lo que tengo... así que vamos por un año de cosas hermosas, y aquí seguiré disfrutando con mis hijos y a vivir, a celebrar y a disfrutar", finalizó.

      Los 52 son una etapa sumamente especial para Lucero, y es que, además, está festejando sus primeros 46 años de carrera artística, por ello prepara un gran espectáculo con el que se presentará este próximo 24 de septiembre en el Auditorio Nacional.

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