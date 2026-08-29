Entre denuncias ambientales, Tecmol hace fiesta junto al río
El predio se ubica junto al río Valles, donde autoridades investigan un posible daño ecológico
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES. José Luis Romero Calzada, "El Tecmol", organizó este sábado una verbena en un terreno ubicado a orillas del río Valles, pese a que el sitio es objeto de procedimientos iniciados por autoridades federales.
El excandidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Valles y actual aspirante a la candidatura del Partido Verde a la alcaldía encabezó el festejo junto con integrantes de su equipo.
En el lugar, situado cerca del puente Santa Rosa, hubo música en vivo, venta de antojitos, rifa de regalos y actividades recreativas dentro del río.
El pasado 19 de agosto, Huasteca Hoy documentó el desmonte y derribo de árboles en ese mismo predio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Después de la publicación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició un procedimiento por el presunto daño ecológico, mientras que la Comisión Nacional del Agua abrió otro debido a que el terreno se encuentra en la margen del río.
Investigan a "Tecmol" por tala de árboles
Esto, en los márgenes del río Valles; Conagua investiga
La ubicación también representa un posible riesgo de inundación para quienes acuden al lugar. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre la conclusión de los procedimientos ni sobre la imposición de alguna medida que impida utilizar el predio.
no te pierdas estas noticias
Entre denuncias ambientales, Tecmol hace fiesta junto al río
Huasteca Hoy
El predio se ubica junto al río Valles, donde autoridades investigan un posible daño ecológico
Fallece un hombre tras caer a un arroyo en Tamasopo
Huasteca Hoy
Fue trasladado al Hospital General de Ciudad Valles tras golpearse la cabeza contra una roca
Márgenes del río, tiradero de basura
Redacción
Personal de Ecología y otras dependencias realizan limpieza