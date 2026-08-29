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Entre denuncias ambientales, Tecmol hace fiesta junto al río

El predio se ubica junto al río Valles, donde autoridades investigan un posible daño ecológico

Por Huasteca Hoy

Agosto 29, 2026 06:49 p.m.
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La verbena se realizó en un terreno ubicado junto al río Valles

La verbena se realizó en un terreno ubicado junto al río Valles

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      CIUDAD VALLES. José Luis Romero Calzada, "El Tecmol", organizó este sábado una verbena en un terreno ubicado a orillas del río Valles, pese a que el sitio es objeto de procedimientos iniciados por autoridades federales.

      El excandidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Valles y actual aspirante a la candidatura del Partido Verde a la alcaldía encabezó el festejo junto con integrantes de su equipo.

      En el lugar, situado cerca del puente Santa Rosa, hubo música en vivo, venta de antojitos, rifa de regalos y actividades recreativas dentro del río.

      El pasado 19 de agostoHuasteca Hoy documentó el desmonte y derribo de árboles en ese mismo predio.

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      Después de la publicación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició un procedimiento por el presunto daño ecológico, mientras que la Comisión Nacional del Agua abrió otro debido a que el terreno se encuentra en la margen del río.

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      La ubicación también representa un posible riesgo de inundación para quienes acuden al lugar. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre la conclusión de los procedimientos ni sobre la imposición de alguna medida que impida utilizar el predio.

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