Entre denuncias ambientales, Tecmol hace fiesta junto al río

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES. José Luis Romero Calzada, "El Tecmol", organizó este sábado una verbena en un terreno ubicado a orillas del río Valles, pese a que el sitio es objeto de procedimientos iniciados por autoridades federales.

El excandidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Valles y actual aspirante a la candidatura del Partido Verde a la alcaldía encabezó el festejo junto con integrantes de su equipo.

En el lugar, situado cerca del puente Santa Rosa, hubo música en vivo, venta de antojitos, rifa de regalos y actividades recreativas dentro del río.

El pasado 19 de agosto, Huasteca Hoy documentó el desmonte y derribo de árboles en ese mismo predio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de la publicación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició un procedimiento por el presunto daño ecológico, mientras que la Comisión Nacional del Agua abrió otro debido a que el terreno se encuentra en la margen del río.

LEA TAMBIÉN Investigan a "Tecmol" por tala de árboles Esto, en los márgenes del río Valles; Conagua investiga

La ubicación también representa un posible riesgo de inundación para quienes acuden al lugar. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre la conclusión de los procedimientos ni sobre la imposición de alguna medida que impida utilizar el predio.