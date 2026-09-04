logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aseguran cargamento de tenis "pirata"

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectaron en la Aduana de Manzanillo, Colima un cargamento de tenis procedente de China, la mercancía presentó características que hacen presumir su posible carácter apócrifo.

      Tras las acciones de control, revisiones documentales y físicas se identificaron tres cargamentos que en conjunto transportaban 11 mil 755 pares de calzado deportivo apócrifo.

      La Semar señaló que la mercancía representaba un riesgo para la recaudación fiscal y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

      La identificación de esta operación fue resultado de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa con la Semar para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, detectar posibles inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren una revisión especializada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Indicó que el análisis integral de la operación permitió robustecer los mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo, fortaleciendo las capacidades institucionales de control y supervisión en las aduanas del país.

      La Semar y la ANAM enfatizaron que robustecen la cooperación interinstitucional y fortalecen los mecanismos de control y vigilancia para la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior, como parte de las acciones permanentes para contribuir a la seguridad nacional y combatir posibles conductas ilícitas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Detienen en Jalisco a tres hombres buscados por lavado con criptomonedas
        Detienen en Jalisco a tres hombres buscados por lavado con criptomonedas

        Detienen en Jalisco a tres hombres buscados por lavado con criptomonedas

        SLP

        El Universal

        La Policía Estatal de Jalisco actuó con información del Consulado de Estados Unidos y monitoreo del C5.

        Laura Itzel Castillo asume Secretaría de las Mujeres en CDMX
        Laura Itzel Castillo asume Secretaría de las Mujeres en CDMX

        Laura Itzel Castillo asume Secretaría de las Mujeres en CDMX

        SLP

        El Universal

        La nueva secretaria se compromete a continuar políticas públicas para garantizar igualdad y vida libre de violencia.

        Saúl Monreal lamenta vulnerabilidad de municipios ante violencia en Zacatecas
        Saúl Monreal lamenta vulnerabilidad de municipios ante violencia en Zacatecas

        Saúl Monreal lamenta vulnerabilidad de municipios ante violencia en Zacatecas

        SLP

        El Universal

        Tras la explosión en Ojocaliente, Monreal resalta la necesidad de proteger el proceso electoral del próximo año.

        Rosa Icela y Harfuch recorren Centro de Alerta Nacional de Búsqueda
        Rosa Icela y Harfuch recorren Centro de Alerta Nacional de Búsqueda

        Rosa Icela y Harfuch recorren Centro de Alerta Nacional de Búsqueda

        SLP

        El Universal

        El 50% de las personas reportadas en la alerta son localizadas en las primeras 24 horas, informó Harfuch.