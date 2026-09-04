Aseguran cargamento de tenis "pirata"
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Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectaron en la Aduana de Manzanillo, Colima un cargamento de tenis procedente de China, la mercancía presentó características que hacen presumir su posible carácter apócrifo.
Tras las acciones de control, revisiones documentales y físicas se identificaron tres cargamentos que en conjunto transportaban 11 mil 755 pares de calzado deportivo apócrifo.
La Semar señaló que la mercancía representaba un riesgo para la recaudación fiscal y la protección de los derechos de propiedad intelectual.
La identificación de esta operación fue resultado de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa con la Semar para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, detectar posibles inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren una revisión especializada.
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Indicó que el análisis integral de la operación permitió robustecer los mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo, fortaleciendo las capacidades institucionales de control y supervisión en las aduanas del país.
La Semar y la ANAM enfatizaron que robustecen la cooperación interinstitucional y fortalecen los mecanismos de control y vigilancia para la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior, como parte de las acciones permanentes para contribuir a la seguridad nacional y combatir posibles conductas ilícitas.
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