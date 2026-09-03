Francia moviliza 15 mil agentes para visita del Papa León XIV

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PARÍS, Francia., septiembre 3 (ANSA/EL UNIVERSAL). Francia desplegará un dispositivo de seguridad excepcional durante la visita del papa León XIV a finales de septiembre, con un máximo de 15 mil efectivos movilizados en París para los principales actos de la visita, anunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Acciones de la autoridad

"Viernes 25 y sábado 26 de septiembre, en París, cuando la afluencia de público sea mayor, habrá 15 mil efectivos desplegados sobre el terreno: policías, gendarmes, miembros de las fuerzas móviles y militares de la operación antiterrorista Sentinelle", explicó Nuñez en una entrevista publicada por el diario La Croix.

El ministro precisó que alrededor de 14.000 integrantes de las fuerzas de seguridad estarán destinados en París, mientras que otros 1.000 serán desplegados en Lourdes para preparar la llegada del pontífice.

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Detalles confirmados

El operativo incluirá unidades policiales y de la Gendarmería, fuerzas móviles y militares desplegados en el marco de la operación Sentinelle, creada para reforzar la seguridad frente a la amenaza terrorista.

La visita de León XIV contempla actos multitudinarios tanto en París como en Lourdes, lo que llevará a las autoridades francesas a reforzar especialmente la vigilancia durante las jornadas de mayor concentración de fieles y visitantes.