logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita

Con su gol, Quiñones ayudó a Al-Qadisiya a subir al tercer lugar en la tabla de la Liga Profesional Saudí.

Por El Universal

Septiembre 03, 2026 06:04 p.m.
A
Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL). Luego de recibir críticas por su rendimiento en el arranque de la temporada, Julián Quiñones se sacudió la presión de la mejor manera posible: reencontrándose con el gol. El delantero mexicano volvió a ser determinante para su equipo y dejó claro que mantiene intacta su capacidad para marcar diferencias en el futbol de Arabia Saudita.

      Gol decisivo de Julián Quiñones en Liga Saudí

      El exjugador del América, que fue una de las figuras de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026, vio acción este jueves en la Jornada 5 de la Liga Profesional Saudí. Su equipo, el Al-Qadisiya, visitó al Al Draih y consiguió una importante victoria por (2-0), resultado que le permitió mantenerse en los primeros puestos de la clasificación.

      Con la ventaja mínima en el marcador, Quiñones apareció en el momento indicado para sentenciar el encuentro. El atacante aprovechó su potencia física y excelente ubicación dentro del área para imponerse a la marca rival y conectar un certero remate de cabeza que significó el segundo y definitivo gol del compromiso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Reconocimiento y posición en la tabla

      Tras enviar el balón al fondo de las redes, el mexicano no ocultó su felicidad y celebró efusivamente junto a sus compañeros, quienes reconocieron su esfuerzo y desempeño. Su actuación también fue destacada por la organización del torneo, que lo nombró Jugador del Partido, un reconocimiento que premió su influencia en el resultado.

      La victoria resultó fundamental para el Al-Qadisiya, que escaló hasta la tercera posición de la tabla general y continúa consolidándose como uno de los equipos protagonistas del campeonato, ubicándose únicamente por detrás de Al-Hilal y Al-Nassr, que aún tienen compromisos pendientes en la jornada.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita
      Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita

      Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita

      SLP

      El Universal

      Con su gol, Quiñones ayudó a Al-Qadisiya a subir al tercer lugar en la tabla de la Liga Profesional Saudí.

      América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup
      América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup

      América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup

      SLP

      El Universal

      El equipo ha sido eliminado en varias fases de Copa Concacaf y Leagues Cup, sin lograr avanzar a finales.

      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos
      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

      SLP

      El Universal

      La entrenadora Ma Jin resalta su compromiso con el desarrollo de los atletas nacionales.

      Leagues Cup: Sede y horarios para la final
      Leagues Cup: Sede y horarios para la final

      Leagues Cup: Sede y horarios para la final

      SLP

      El Universal

      Toluca y Monterrey disputan título en Houston el domingo