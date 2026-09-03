Sólo la encuesta del CEN definirá al coordinador del PAN: Taboada

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San Luis Potosí, SLP.- Las encuestas difundidas por quienes participan en el proceso interno del PAN no definirán al próximo coordinador municipal del partido en la capital, afirmó Santiago Taboada Cortina, secretario nacional de Acción Política y delegado del Comité Ejecutivo Nacional en San Luis Potosí.

En entrevista exclusiva con Pulso, el dirigente sostuvo que la única medición con validez para tomar la decisión será la que realice el CEN, al que corresponde conducir el proceso como árbitro y garantizar condiciones iguales para todos los participantes.

"Para mí, la única encuesta que va a ser válida es la que haga el Comité Ejecutivo Nacional, porque es el único que no tiene un interés más que se ganen las cosas en San Luis Potosí", declaró.

Taboada fue cuestionado sobre las afirmaciones realizadas horas antes por Marcelo de los Santos Anaya, quien aseguró encabezar dos encuestas externas y denunció la existencia de una "guerra sucia" en su contra.

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Aunque sus declaraciones no constituyeron una respuesta general al aspirante, el delegado nacional sí se refirió directamente a esos dos señalamientos. Dijo respetar las mediciones presentadas por cada participante, pero aclaró que ninguna sustituirá el estudio encargado por la dirigencia nacional.

"Si yo le hiciera caso a todas las encuestas de los aspirantes, tendríamos 15 coordinadores, porque todos se proclaman ganadores", expresó.

Respecto de la supuesta guerra sucia, Taboada dijo que no observa una confrontación de esa naturaleza. Reconoció que existen simpatías, diferencias y momentos de tensión, pero los consideró propios de una competencia política.

El dirigente informó que ha dialogado con los participantes y les ha pedido respetar las reglas, evitar daños al partido y asumir que solamente una persona podrá obtener la coordinación. Añadió que quien resulte seleccionado necesitará el respaldo de los demás y, por ello, todos deberán mostrar la misma disposición para sumarse en caso de no ser favorecidos.

Taboada explicó que la definición no será un concurso de popularidad. La metodología considerará el conocimiento de cada perfil, sus opiniones positivas y negativas, antecedentes de desempeño electoral, posibles enfrentamientos frente a adversarios y expectativa de votos, entre otros elementos.

El levantamiento de la encuesta estaba previsto inicialmente del 24 al 31 de agosto, pero fue reprogramado para realizarse entre el 15 y el 21 de septiembre.

Taboada explicó que el ajuste obedeció al periodo vacacional y a procesos pendientes dentro de la Comisión Permanente y el Consejo Nacional del PAN, así como a la armonización de reglamentos derivados de la reforma a los estatutos del partido.

Afirmó que el cambio de fechas fue informado previamente a los participantes, por lo que ninguno puede declararse sorprendido. También rechazó que se pretenda postergar indefinidamente la definición, pues se trata de un ajuste de aproximadamente 20 días.

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El PAN prevé nombrar a su coordinador o coordinadora municipal a finales de septiembre. Taboada también anticipó que posteriormente se anunciarán las fechas para elegir la Coordinación Estatal, proceso que igualmente se resolverá mediante una encuesta entre las personas registradas.