Detienen en Jalisco a tres hombres buscados por lavado con criptomonedas
La Policía Estatal de Jalisco actuó con información del Consulado de Estados Unidos y monitoreo del C5.
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GUADALAJARA, Jal., septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Tres presuntos integrantes de una banda buscada por los US Marshals y dedicada al "lavado" de dinero y la comisión de fraudes con criptomonedas fueron detenidos en Zapopan y entregados a las autoridades de los Estados Unidos.
Detención y entrega a autoridades estadounidenses
Los detenidos fueron identificados como Sergio Jáuregui, de 51 años, detenido en la intersección de la avenida Puerta de Hierro y Paseo Andares, en la colonia Puerta de Hierro, y Julián Jáuregui, de 28 años, y Eduardo Navarro, de 35, ambos localizados en la colonia Lomas del Paradero.
Coordinación entre autoridades y seguimiento
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El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, explicó que fue el Consulado de los Estados Unidos el que proporcionó la información sobre los tres detenidos y su posible localización para que las autoridades locales pudieran actuar.
Con la información proporcionada, la Policía Estatal implementó una operación que incluyó el monitoreo de las redes sociales de los señalados y el seguimiento de sus movimientos a través de las cámaras del C5.
Los tres hombres contaban con órdenes de captura dictadas desde octubre de 2025 por un tribunal de distrito de California y se les buscaba por los delitos de fraude electrónico con criptomonedas y conspiración y operaciones de "lavado" de dinero.
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