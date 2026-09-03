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América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup

El equipo ha sido eliminado en varias fases de Copa Concacaf y Leagues Cup, sin lograr avanzar a finales.

Por El Universal

Septiembre 03, 2026 06:03 p.m.
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América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL). Con el fracaso consumado en las Semifinales de la Leagues Cup, América sellará un negativo ciclo de 10 años sin poder conquistar un título a nivel internacional.

      América y su sequía internacional: cronología y entrenadores

      La última vez que las Águilas ganaron un campeonato fuera del plano local fue la Liga de Campeones de la Concacaf 2016, cuando entonces, dirigidos por Ignacio Ambriz, vencieron a los Tigres en el Estadio Azteca.

      Desde entonces, han pasado equipos y estrategas como Miguel Herrera, Santiago Solari, Fernando Ortiz y el mismo André Jardine, sin poder brillar en competencias internacionales.

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      Detalles de las eliminaciones recientes en torneos internacionales

      Dirigidos por Solari, ha sido lo más cerca en esta década, al perder la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2021, frente a los Rayados de Monterrey, su reciente verdugo en la Leagues Cup.

      Los fracasos del América en el plano internacional

      Copa de Campeones de la Concacaf

      · 2016-17 – NO PARTICIPÓ

      · 2018 – Eliminados en Semifinales por el Toronto

      · 2019 – NO PARTICIPÓ

      · 2020 – Eliminados en Semifinales por Los Ángeles FC

      · 2021 – Perdió la Final contra Monterrey

      · 2022 – NO PARTICIPÓ

      · 2023 – NO PARTICIPÓ

      · 2024 – Eliminados en Semifinales por el Pachuca

      · 2025 – Eliminados en Cuartos de Final por Cruz Azul

      · 2026 - Eliminados en Cuartos de Final por el Nashville SC

      Leagues Cup

      · 2023 – Eliminados por Nashville SC en Octavos de Final

      · 2024 – Eliminados en penaltis por Colorado Rapids, en Cuartos de Final

      · 2025 – Se quedaron en la Primera Ronda

      · 2026 – Eliminados en Semifinales por Rayados de Monterrey

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