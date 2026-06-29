Asesinan a balazos a exalcalde en Guerrero

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Ciudad de México.- El ex presidente municipal de Igualapa, Apolonio Álvarez Montes, fue asesinado a tiros en Guerrero mientras viajaba a bordo de una camioneta por la glorieta de San Juan de los Llanos.

Según los primeros reportes de la Fiscalía del Estado de Guerrero, el exfuncionario local fue interceptado por dos hombres armados entre la entrada de la localidad y una farmacia.

Ahí, los agresores dispararon con rifles de grueso calibre y posteriormente se dieron a la fuga.

De acuerdo con medios nacionales, el ataque ocurrió a las 10:50 horas, y fue un familiar quien identificó el cuerpo de Álvarez Montes, quien fungió en dos ocasiones como alcalde de Igualapa, localidad ubicada en la región de la Costa Chica.

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El cuerpo del exfuncionario permaneció en el interior del vehículo que recibió múltiples impactos de bala.

Álvarez Montes ocupó el puesto de edil en los periodos de 2005 a 2008 y de 2018 a 2021 por el PVEM.

Guerrero es uno de los estados con mayor incidencia de violencia política en el país, e Igualapa es uno de los principales focos rojos, pues el mes pasado también fue asesinado el subdirector de la Policía Municipal, René Hernández López.