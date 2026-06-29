logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Fotogalería

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a balazos a exalcalde en Guerrero

Por EFE

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Asesinan a balazos a exalcalde en Guerrero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El ex presidente municipal de Igualapa, Apolonio Álvarez Montes, fue asesinado a tiros en Guerrero mientras viajaba a bordo de una camioneta por la glorieta de San Juan de los Llanos.

      Según los primeros reportes de la Fiscalía del Estado de Guerrero, el exfuncionario local fue interceptado por dos hombres armados entre la entrada de la localidad y una farmacia.

      Ahí, los agresores dispararon con rifles de grueso calibre y posteriormente se dieron a la fuga.

      De acuerdo con medios nacionales, el ataque ocurrió a las 10:50 horas, y fue un familiar quien identificó el cuerpo de Álvarez Montes, quien fungió en dos ocasiones como alcalde de Igualapa, localidad ubicada en la región de la Costa Chica.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El cuerpo del exfuncionario permaneció en el interior del vehículo que recibió múltiples impactos de bala.

      Álvarez Montes ocupó el puesto de edil en los periodos de 2005 a 2008 y de 2018 a 2021 por el PVEM.

      Guerrero es uno de los estados con mayor incidencia de violencia política en el país, e Igualapa es uno de los principales focos rojos, pues el mes pasado también fue asesinado el subdirector de la Policía Municipal, René Hernández López.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Detienen a Octavio Leal Moncada, líder de autodefensa en Nuevo León
        Detienen a Octavio Leal Moncada, líder de autodefensa en Nuevo León

        Detienen a Octavio Leal Moncada, líder de autodefensa en Nuevo León

        SLP

        El Universal

        El líder histórico de la autodefensa ha sido vinculado con cárteles y detenido antes.

        Asesinan a balazos a un exalcalde de Guerrero
        Asesinan a balazos a un exalcalde de Guerrero

        Asesinan a balazos a un exalcalde de Guerrero

        SLP

        EFE

        El expresidente municipal de Igualapa fue atacado a tiros por dos hombres armados mientras viajaba en una camioneta.

        Los Topos mexicanos llegan a Venezuela para labores de rescate
        Los Topos mexicanos llegan a Venezuela para labores de rescate

        Los Topos mexicanos llegan a Venezuela para labores de rescate

        SLP

        EFE

        El equipo mexicano Los Topos llegó a Valencia y se trasladó a La Guaira, la zona más afectada por los terremotos.

        Esteban Moctezuma será representante de México ante la Unión Europea
        Esteban Moctezuma será representante de México ante la Unión Europea

        Esteban Moctezuma será representante de México ante la Unión Europea

        SLP

        El Universal

        La actualización del Acuerdo Global Modernizado fortalece la cooperación entre México y la Unión Europea.