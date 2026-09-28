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Nacional

Asesinan a otros dos estudiantes

Les disparan durante una fiesta en Cuernavaca, Morelos

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Asesinan a otros dos estudiantes
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      Cuernavaca, Mor.- La violencia homicida volvió a enlutar a la comunidad estudiantil de Morelos la noche del sábado, luego de un ataque a balazos contra un grupo de jóvenes en Cuernavaca.

      Sobre la avenida principal de la colonia Chulavista, jóvenes convivían tras haber acudido a una celebración de cumpleaños. Ahí, hombres armados dispararon contra los asistentes; tres personas resultaron heridas.

      Paramédicos acudieron al sitio, donde se declaró el deceso de dos jóvenes; el tercero fue estabilizado y trasladado a un hospital.

      Posteriormente, se confirmó que los dos jóvenes fallecidos eran estudiantes de la Preparatoria Número 2 Blanca Lydia Trejo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ambos originarios del vecino poblado de San Antón.

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      Al lugar del crimen arribaron elementos de la Policía Morelos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron la zona para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las indagatorias ministeriales, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas por el doble homicidio.

      Ante la noticia, la UAEM lamentó el fallecimiento de los dos estudiantes: "La indignación ya no basta. No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto. Exigimos justicia. Demandamos de la Fiscalía General del Estado una investigación pronta y exhaustiva, que esclarezca los hechos y se castigue a los responsables. Este reclamo no es de una sola voz, es de toda la comunidad universitaria y de la sociedad morelense", precisó en un comunicado.

      El crimen ocurre dos semanas después del asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante de la Universidad de Granada, quien murió el 12 de septiembre en Cuautla tras ser atacada con un arma blanca.

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