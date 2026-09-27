Huracán Polo se acerca a Sonora y Baja California Sur: Marina del Pilar llama a precaución

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El huracán Polo continúa su desplazamiento por el Pacífico mexicano y se acerca a Baja California Sur, donde se mantiene la atención ante las condiciones de lluvia, viento y oleaje que puede generar.

Marina del Pilar llama a tomar precauciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia al ciclón y sus posibles cambios en las próximas horas.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, realizó un llamado a las familias del estado a tomar precauciones, ante el pronóstico de lluvias y fuertes vientos este domingo.

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Asimismo, pidió mantenerse informado y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

"Polo" dejará lluvias torrenciales en Baja California Sur y Sonora

Autoridades pronostican para este lunes lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en la zona central de Baja California Sur y, hacia la noche, en la costa de Sonora.

El martes, "Polo" avanzará sobre Sonora como tormenta tropical, con lluvias torrenciales en la costa y precipitaciones muy fuertes a puntualmente intensas en Baja California Sur; además, se esperan lluvias intensas en algunas regiones de Sonora, Chihuahua y el norte de Sinaloa. Los acumulados podrían superar los 250 milímetros en 48 horas en algunas zonas, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse alejados de la costa y atender las indicaciones de Protección Civil.

¿Dónde va a tocar tierra el huracán "Polo"?

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que el huracán "Polo" impacte en Baja California Sur durante las próximas horas y posteriormente se desplazará hacia Sonora, donde se prevén efectos intensos durante lunes 28 y martes 29 de septiembre.

El pronóstico señala que el ciclón podría acercarse a la costa central de Baja California Sur como huracán categoría 3 y tocar tierra entre categoría 2 y 3, con vientos de fuerza de tormenta tropical que podrían intensificarse conforme se aproxime a la costa. También se prevé oleaje de entre 8 y 9 metros en Baja California Sur, además de riesgo de marea de tormenta e inundaciones por agua de mar en zonas como Punta San Carlos y Punta San Andresito.