Beltrones urge a oposición vigilar elección 2027 en Sonora

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Ante el debilitamiento de órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la sociedad civil y los partidos de oposición tendrán en sus manos la responsabilidad de vigilar el proceso electoral de 2027 para que sus resultados sean respetados, advirtió el senador Manlio Fabio Beltrones.

Manlio Fabio Beltrones pide organización de oposición para vigilancia electoral

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador por Sonora señaló que se debe evitar lo que sucedió en 2024, cuando el partido en el poder recibió una mayoría parlamentaria que no ganó en las urnas.

"La sociedad civil organizada y los partidos políticos están obligados a generar un sistema espejo que permita tener la seguridad de que lo que suceda en las elecciones de 2027 pueda quedar documentado, para evitar cualquier tentación fraudulenta de modificar las elecciones", sostuvo.

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Además, consideró vital tener resultados inmediatos, rápidos y más precisos que los de la autoridad electoral, para evitar la manipulación de cifras.

"Yo sí creo que debemos tener un sistema que si no nos lleva a ser coaligados los partidos de oposición, mínimamente sí nos organicemos alrededor de un sistema que nos permita tener resultados electorales completamente sólidos, incluso antes que la autoridad electoral", dijo.

Ejemplo de Venezuela y advertencias sobre elecciones pasadas

Recordó que en 2024, de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional, se le "regalaron" 19 puntos de más a la coalición gobernante, con lo cual pudo modificar la Constitución, pese a que el pueblo no había votado por eso.

"Lo que tenemos que evitar es que en el 2027 vuelvan a hacer lo mismo", recalcó.

Puso como ejemplo a Venezuela, donde el gobierno no pudo manipular las cifras porque la oposición estaba tan bien organizada que obtuvo los resultados y las actas de casilla antes que la autoridad electoral, lo que impidió que Nicolás Maduro se legitimara ante el mundo.