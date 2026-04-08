Asesinan a pareja de adultos mayores en León

LEÓN, Gto., abril 8 (EL UNIVERSAL).-

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de edad, fueron asesinados en su casa, ubicada en la colonia La Moreña en León, Guanajuato.Suslos encontraronla noche de estede 2026, y en medio del dolor dieron aviso al Sistema de Emergencias.se presentaron en el inmueble, en la, con un grupo de criminalistas de campo para la fijación del lugar, procesamiento de la escena y traslado de los cuerpos alEn el reporte de homicidios dolosos registrados este martes, lainformó que se investiga la causa de la muerte de Josefina y Margarito, pero los avances en las indagatorias se tienen en reserva.de la pareja advirtieron hace unos días queestuvieron en lahaciendo preguntas o pidiendo dinero en los domicilios.Dijeron tenerpor la presencia de esa "", en tanto que otros comentaron que los asesinos de doña Josefina y don Margarito presuntamente se llevaron algunas de sus