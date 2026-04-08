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Asesinan a pareja de adultos mayores en León

Autoridades realizan procesamiento de la escena y trasladan cuerpos al Servicio Médico Forense.

Por El Universal

Abril 08, 2026 05:56 p.m.
A
Asesinan a pareja de adultos mayores en León

LEÓN, Gto., abril 8 (EL UNIVERSAL).-

Margarito y Josefina
, de 70 años

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de edad, fueron asesinados en su casa, ubicada en la colonia La Moreña en León, Guanajuato.
Sus familiares los encontraron sin vida la noche de este 7 de abril de 2026, y en medio del dolor dieron aviso al Sistema de Emergencias.
Agentes de Investigación Criminal se presentaron en el inmueble, en la calle Tupátaro, con un grupo de criminalistas de campo para la fijación del lugar, procesamiento de la escena y traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.
En el reporte de homicidios dolosos registrados este martes, la Fiscalía General del Estado informó que se investiga la causa de la muerte de Josefina y Margarito, pero los avances en las indagatorias se tienen en reserva.
Vecinos de la pareja advirtieron hace unos días que personas extrañas estuvieron en la calle Tupátaro haciendo preguntas o pidiendo dinero en los domicilios.
Dijeron tener temor por la presencia de esa "gente sospechosa", en tanto que otros comentaron que los asesinos de doña Josefina y don Margarito presuntamente se llevaron algunas de sus pertenencias.

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