La luz de su linterna salvó a tercer minero

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- A una profundidad de

, uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, localizada en el municipio de El Rosario,

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, de 42 años de edad, resistióbajo tierra, dentro de una capsula de aire que le permitió sobrevivir, ser rescatado y llevado a un hospital de Mazatlán.Antes de ser trasladado en un, a dicho empleado se le hizo uny recibiópara su consumo, dadas las condiciones precarias de salud que presentó al ser extraído entre los túneles inundados de esta mina, por diferentesZapata Nájera permaneció atrapado por elque entró a todos los túneles, al derramarse los jales de la represa. La luz luminosa de supermitió a los cuerpos de rescate localizarlo, desde la tarde del martes pasado e intensificar las labores de extracción.La Coordinadora Nacional de Protección Civil,, informó que el, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, motiva a los distintos cuerpos civiles y militares, quienes laboran sin descanso con la finalidad de poder ubicar al cuarto y último trabajador que permanece atrapado.Comentó que al ser ubicado dentro de unay cubierto de agua, se ley se le brindo alimentación con, para después, ser subidos en unpara su traslado a un hospital.Cabe decir que uno de los mineros fue encontrado muerto y su cuerpo fue enviado alcon la intención de