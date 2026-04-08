La luz de su linterna salvó a tercer minero
Francisco Zapata resistió 13 días en una cápsula de aire a 300 metros de profundidad en la mina Santa Fe.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- A una profundidad de300 metros , uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, localizada en el municipio de El Rosario, Francisco Zapata Nájera
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, de 42 años de edad, resistió 13 días bajo tierra, dentro de una capsula de aire que le permitió sobrevivir, ser rescatado y llevado a un hospital de Mazatlán.
Antes de ser trasladado en un helicóptero, a dicho empleado se le hizo un chequeo médico y recibió energéticos para su consumo, dadas las condiciones precarias de salud que presentó al ser extraído entre los túneles inundados de esta mina, por diferentes equipos de rescate.
Zapata Nájera permaneció atrapado por el agua y lodo que entró a todos los túneles, al derramarse los jales de la represa. La luz luminosa de su linterna permitió a los cuerpos de rescate localizarlo, desde la tarde del martes pasado e intensificar las labores de extracción.
La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el rescate del minero, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, motiva a los distintos cuerpos civiles y militares, quienes laboran sin descanso con la finalidad de poder ubicar al cuarto y último trabajador que permanece atrapado.
Comentó que al ser ubicado dentro de una burbuja de aire y cubierto de agua, se le hidrató y se le brindo alimentación con energéticos, para después, ser subidos en un helicóptero para su traslado a un hospital.
Cabe decir que uno de los mineros fue encontrado muerto y su cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense con la intención de identificarlo.
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