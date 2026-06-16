Asesinan a un exalcalde y a su hijo en Oaxaca

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Juquila, Oax.- Autoridades locales y la Fiscalía de Oaxaca confirmaron el doble homicidio de Carlos Orocio, expresidente municipal de San Juan Quiahije y de su hijo Celestino Orocio, en la Costa de Oaxaca.

De acuerdo con los reportes ministeriales de la Fiscalía General de Oaxaca, los hechos ocurrieron por la noche de este domingo 14 de junio, cuando las víctimas sufrieron una agresión con disparos de arma de fuego mientras se encontraban al interior de una obra en construcción ubicada en el paraje Camino a San José Ixtapan, en el Sector 4 de la población, en Cieneguilla perteneciente a l municipio de San Juan Quiahije.

Luego de conocer los sucesos, arribó al lugar un equipo multidisciplinario conformado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales para realizar las investigaciones correspondientes.

Apenas por la mañana del sábado fue asesinado Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la Mixteca de Oaxaca. Y el pasado jueves, atentaron contra la vida del edil morenista de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Díaz dejándolo herido de un brazo.

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