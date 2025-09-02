Cuantiosos daños en choques sobre Circuito Potosí
Los reportes, este martes por la mañana
Solo daños materiales se reportaron en dos accidentes por la mañana de este martes.
Un primer evento fue en Camino Real a Saltillo, próximo al Circuito Potosí Norte, en la colonia Las Flores.
El reporte fue a las 09:30 de la mañana, cuando el conductor de un taxi aeroportuario Nissan tipo Versa impactó a un Dodge tipo Cavalier que pretendía ingresar a la calle Camino Real a San Pedro.
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso
Un segundo caso, fue en el Circuito Potosí, próximo a la entrada a la colonia Huerta Real con dirección al entronque con carretera Matehuala.
El reporte fue a las 10:30 de la mañana, cuando el conductor de un Pointer impactó por alcance a una camioneta Renault. Sólo se registraron daños materiales.
