logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡feliz REENCUENTRO!

Fotogalería

¡feliz REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cuantiosos daños en choques sobre Circuito Potosí

Los reportes, este martes por la mañana

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 10:18 a.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Solo daños materiales se reportaron en dos accidentes por la mañana de este martes.

Un primer evento fue en Camino Real a Saltillo, próximo al Circuito Potosí Norte, en la colonia Las Flores

El reporte fue a las 09:30 de la mañana, cuando el conductor de un taxi aeroportuario Nissan tipo Versa impactó a un Dodge tipo Cavalier que pretendía ingresar a la calle Camino Real a San  Pedro. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso 

Un segundo caso, fue en el Circuito  Potosí, próximo a la entrada a la colonia Huerta Real con dirección al entronque con carretera Matehuala

El reporte fue a las 10:30 de la mañana, cuando el conductor de un Pointer impactó por alcance a una camioneta Renault. Sólo se registraron daños materiales

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuantiosos daños en choques sobre Circuito Potosí
Cuantiosos daños en choques sobre Circuito Potosí

Cuantiosos daños en choques sobre Circuito Potosí

SLP

Redacción

Los reportes, este martes por la mañana

Volcadura en carretera a Peñasco deja solo daños materiales
Volcadura en carretera a Peñasco deja solo daños materiales

Volcadura en carretera a Peñasco deja solo daños materiales

SLP

Redacción

Una joven conductora perdió el control de su vehículo y volcó antes del Circuito Potosí; paramédicos confirmaron que no requirió traslado

Fallece mujer al chocar contra una camioneta
Fallece mujer al chocar contra una camioneta

Fallece mujer al chocar contra una camioneta

SLP

Redacción

Viajaba a bordo de una moto junto con su esposo, el cual resultó lesionado

Aprehenden a asaltante de tiendas OXXO
Aprehenden a asaltante de tiendas OXXO

Aprehenden a asaltante de tiendas OXXO

SLP

Redacción