Atacan a buscadora y a su hija en Sinaloa

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Culiacán, Sin.- Personas armadas atacaron a balazos a la activista y fundadora del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, quien resultó herida al igual que su hija, quien la acompañaba a bordo de un automóvil Toyota, en la colonia Estela Ortiz, en la capital de Sinaloa.

La rastreadora fue interceptada en la avenida Jesús Silva Herzog por varias personas armadas que les dispararon en repetidas ocasiones.

Alma Rosa Rojo fue de las primeras en formar un colectivo de búsqueda en 2009, luego de que, en la comunidad de Estación Obispo, su hermano Miguel Ángel fue desaparecido cuando circulaba en su auto con su nieta.

Alma Rosa y su hija se reportan estables y reciben atención médica, mientras que en la zona del ataque armado se desplegó un operativo por parte de fuerzas estatales y federales, sin que aún haya detenidos.

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La Fiscalía General del Estado informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de femicidio en grado de tentativa, derivado del atentado a balazos contra la activista y su hija.

"Una de las líneas de investigación consiste en establecer si el ataque pudiera estar relacionado con la actividad que desarrolla una de las víctimas como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas", informó la fiscalía en un comunicado de prensa.

Mientras, la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa exigió una respuesta inmediata de las autoridades tras este ataque y demandó que este nuevo caso de violencia no se sume a las estadísticas de impunidad como ocurre con gran cantidad de agresiones en contra de personas defensoras de los derechos humanos.

El organismo exigió que este nuevo caso de violencia no se sume a las estadísticas de impunidad como ocurre con gran cantidad de agresiones en contra de personas defensoras de los derechos humanos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos exigió a las autoridades judiciales priorizar las investigaciones del ataque armado, cuyo hecho se da en medio de un contexto hostil para las activistas que son blanco de amenazas continuas.

La fundadora del colectivo "Voces Unidas por la Vida" y su hija, que se encuentran hospitalizadas y bajo resguardo de las autoridades de seguridad, de acuerdo al código "Plata", fueron visitadas por el ombudsperson estatal, Oscar Loza Ochoa, el cual reveló que se encuentran estables y de buen ánimo.