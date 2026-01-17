Ataque de grupo armado en Sinaloa deja cuatro detenidos
En Sinaloa, se registró un enfrentamiento entre militares y civiles armados en vehículos blindados, con un desenlace de detenciones.
CULIACÁN, Sin., enero 17 (EL UNIVERSAL).- Un grupo armado que viajaban en dos vehículos con blindaje artesanal, conocidos como "monstruos" atacó a elementos del Ejército, en el poblado el Roble, del municipio de Concordia, por lo que se registró un fuerte enfrentamiento, en el que se logró detener a cuatro civiles.
Luego de una larga confrontación con el grupo agresor, el personal militar logró dominar la situación, con la detención de cuatro hombres a los que les aseguraron tres armas automáticas, 18 cargadores abastecidos, cartuchos y uno de los vehículos con blindaje artesanal.
Durante el enfrentamiento, los ocupantes de una de las unidades conocidas como "monstruo" lograron huir de la zona, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda, hasta que se logró ubicarlos y se volvió a registrar una nueva confrontación.
Luego de varios minutos de mantener el enfrentamiento con los civiles, estos dejaron abandonada la segunda unidad con blindaje artesanal, un rifle, 11 cargadores y 760 cartuchos útiles, todo ello fue asegurado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Pese a que se reactivó un nuevo operativo de búsqueda de los miembros del grupo delictivo, estos no lograron ser ubicados en un amplio sector que se rastreó, por lo que todo lo asegurado en el poblado del Roble, se puso a disposición de las autoridades judiciales.
no te pierdas estas noticias
Ataque de grupo armado en Sinaloa deja cuatro detenidos
El Universal
En Sinaloa, se registró un enfrentamiento entre militares y civiles armados en vehículos blindados, con un desenlace de detenciones.
Desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe
El Universal
Protocolos de seguridad activados tras desplome de avioneta en empresa manufacturera
El PAN, en contra de eliminar a los plurinominales
El Universal
Argumentan que la propuesta atenta contra la representación política