Atrae FGR caso de muerte de diputado

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Xalapa, Ver.- El diputado federal de Morena y exsecretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en el interior de su vehículo, el cual estaba estacionado en el acotamiento de la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la comunidad de La Gloria, del municipio de Puente Nacional.

La víctima presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza, hecho que fue confirmado por las autoridades estatales, y en medio de sus piernas se encontraba, perfectamente acomodada, una pistola.

Al sitio acudieron peritos, fiscales y elementos de la Policía Ministerial para dar inicio a la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, organismo que no detalló si se trató de un suicidio o un asesinato.

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que las investigaciones serían atraídas por la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que confirmó que asumiría las indagatorias por tratarse de un diputado federal.

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A las pocas horas del hallazgo del cuerpo del legislador, Ahued Bardahuil confirmó que el político presentaba un impacto de bala.

"En las periciales se nota que fue con un arma de fuego, efectivamente", confirmó el funcionario estatal, quien rechazó que se haya tratado de un atentado o ataque, "sino un lamentable fallecimiento por un arma de fuego".

En conferencia de prensa, el funcionario estatal lamentó que el diputado haya sido encontrado sin vida y afirmó que se iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la muerte.

"Un suceso tan lamentable que el gobierno lo lamenta mucho, a su familia el respeto ante todo, sabemos el dolor que representa, pero se tiene que investigar para que se aclaren los hechos", indicó y adelantó que se agotarán todas las líneas de investigación.