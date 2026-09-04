Aeropuerto Internacional de Chetumal estrena sección aduanera

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CHETUMAL, QRoo., septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- En un hecho que marca un antes y un después para el desarrollo económico del sur del estado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la entrada en vigor de la Sección Aduanera en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, un logro consolidado gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno de México y que ya es una realidad tras su publicación en el "Diario Oficial de la Federación".

Sección aduanera en aeropuerto Internacional Chetumal entra en vigor

Este paso histórico, que permitirá realizar operaciones de entrada y salida de mercancías de importación y exportación por la vía aérea, así como articular una estrategia de conectividad y desarrollo económico con el Tren Maya, recinto especializado estratégico, el polo de desarrollo económico de Chetumal, tuvo el respaldo de la Secretaría de Economía.

"El día de hoy se ha publicado en el 'Diario Oficial de la Federación' el Acuerdo por el que se determina el establecimiento de la sección aduanera en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, lo que permite realizar operaciones de entrada y salida de mercancías de importación y exportación del territorio nacional y su despacho aduanero por vía aérea", citó Mara Lezama.

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Impacto en la comunidad y desarrollo económico regional

Esto crea un ecosistema de desarrollo económico importante articulando el aeropuerto con el Tren Maya de carga, el Recinto Fiscalizado Estratégico de Chetumal, la Zona Libre de Chetumal y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Chetumal, porque permite diseñar una verdadera plataforma logística aérea, aduanera y fiscal en nuestra capital del estado, añadió la titular del Ejecutivo.

Mara Lezama agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por siempre apostarle a Chetumal y devolverle su brillo con hechos.

Con este acuerdo, que ya entró en vigor, se espera un incremento en la actividad comercial y una mayor conectividad aérea con Centroamérica y el Caribe, generando nuevas fuentes de empleo y oportunidades para las familias quintanarroenses.