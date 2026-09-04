Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana
La región destaca también por eventos culturales como el Mundial de Tango en Buenos Aires.
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El secretario de Energía de Estados Unidos se reunió con la presidenta designada de Venezuela durante una visita centrada en ampliar el acceso estadounidense a las vastas reservas de petróleo de la nación sudamericana.
Mientras, Buenos Aires albergó el Mundial de Tango.
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