Morena aclara: asamblea en Tlatelolco no es electoral

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que la asamblea que realizará el partido este sábado en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco no tendrá carácter electoral ni será un mitin, sino que representará la culminación de una serie de encuentros realizados en la Ciudad de México y otras entidades "en defensa de la soberanía nacional".

Asamblea de Morena en Tlatelolco sin fines electorales

En conferencia de prensa, el legislador de Morena enfatizó que el partido no se encuentra actualmente en un proceso electoral, por lo que descartó que la concentración en Tlatelolco tenga como finalidad promover candidaturas o iniciar actividades de campaña.

"Bueno, el día de mañana es una asamblea que es la culminación de un conjunto de asambleas en toda la ciudad y en todo el país en defensa de la soberanía nacional. En este momento el calendario electoral no nos permite cerrar las electorales, no es un acto de carácter electoral. Estará nuestra dirigencia nacional, estará el nuevo presidente de Morena en la Ciudad de México y estaremos justamente en este pináculo de las asambleas de defensa de la soberanía nacional", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El morenista destacó que la Plaza de las Tres Culturas fue elegida sede por su carácter emblemático y aseguró que los discursos estarán centrados en la defensa de la soberanía nacional; además, relató que la asamblea forma parte de un trabajo que, según dijo, los dirigentes y legisladores de Morena ya realizan en territorio, por lo que el encuentro servirá para reforzar ese mensaje entre la militancia.

"Además, solamente es recordar lo que estamos haciendo, porque las acciones las estamos haciendo en territorio, tanto dirigentes como legisladores. Entonces, ustedes se van a dar cuenta. Hay mucha disciplina en la militancia de Morena. No estamos en un proceso electoral, no es un mitin y en los discursos se va a notar justamente que es reforzar el trabajo en defensa de la soberanía nacional, en un espacio tan emblemático como la Plaza de las Tres Culturas", agregó.

Renovación de alcaldías y licencias en Morena

Alfonso Ramírez Cuéllar también aclaró que todavía no existe una convocatoria específica para la renovación de los gobiernos municipales y las alcaldías de la Ciudad de México, por lo que no se ha tomado una decisión sobre posibles licencias.

"Aún no se ha tomado esa decisión, estamos esperando la convocatoria referida de manera específica a la renovación de las alcaldías (...) la única decisión que está tomada es que los legisladores, las legisladoras que actualmente ocupan sus espacios no tienen la obligación de solicitar licencia para poder inscribirse como coordinadores o coordinadoras", refirió.

"Vamos a esperar que salga la convocatoria exclusivamente para presidentes municipales y alcaldías. Eso es. Todavía no hay convocatoria y, por lo tanto, no se ha tomado esa decisión. Lo que está definido hasta este momento es que quienes actualmente son legisladores no tendrán que solicitar licencia para poder participar en el proceso de inscripción como coordinadores o coordinadoras", recalcó.