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Prime Video cancela Spider-Noir tras una temporada con Nicolas Cage

Spider-Noir recibió 11 nominaciones al Emmy, pero Prime Video decidió no renovar la serie para una segunda temporada.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 06:20 p.m.
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Prime Video cancela Spider-Noir tras una temporada con Nicolas Cage
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- "Spider-Noir" no regresará a la pantalla chica. La serie protagonizada por Nicolas Cage fue cancelada tras una primera y única temporada.

      Prime Video cancela Spider-Noir serie

      La producción, que marcó el debut de Cage en una serie de televisión, se estrenó en mayo pasado y de inmediato se convirtió en un fenómeno entre los fans del superhéroe.

      La crítica le dio buenos comentarios, mientras que en sitios como Rotten Tomatoes consiguió una aprobación de 92% por parte del público.

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      Nominaciones y futuro de la serie

      A pesar del buen recibimiento, la revista Variety confirmó que Prime Video decidió no renovar la historia para una segunda entrega, pero los motivos aún son desconocidos.

      "Spider-Noir" recibió 11 nominaciones al Emmy, la mayor cantidad entre las producciones de Prime Video de este año. Entre las categorías en las que compite se encuentran diseño de producción, diseño de títulos, mezcla y edición de sonido, cinematografía, efectos visuales, coordinación de especialistas y maquillaje.

      Basada en los cómics del mismo nombre, la historia está ambientada durante la Gran Depresión y sigue a Ben Reilly (Cage), un investigador privado de Nueva York que atraviesa una mala racha y que debe enfrentarse con su pasado después de sufrir una tragedia personal.

      Aunque la serie no continuará, el medio estadounidense reveló que el acuerdo entre Amazon y Sony Pictures Television contempla el desarrollo de una segunda producción, cuyo anuncio se espera próximamente.

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