logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Fiscalía CDMX restituirá inmuebles asegurados por despojo

Más de 100 casos de despojo analizan autoridades para determinar restitución en la capital.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 05:51 p.m.
A
Fiscalía CDMX restituirá inmuebles asegurados por despojo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Alicia Camps, integrante de Copaco Del Valle, informó que dos inmuebles asegurados por despojo podrán ser restituidos a sus legítimos dueños, tras una reunión con la fiscal Bertha Alcalde Luján y el secretario de Gobierno, César Cravioto.

      Fiscalía CDMX anuncia avances en restitución de inmuebles

      Afuera de las instalaciones de la Fiscalía CDMX, Alicia Camps detalló que una de las restituciones será la de la Cerrada Matías Romero 18, que pertenece a la vecina Daneira Oviedo, por el que se inició la movilización de vecinos de la Del Valle, aparte de otro más ubicado en la alcaldía Coyoacán.

      "Están en condiciones ya de restituirlos en cuanto se pongan en contacto y de acuerdo los legítimos propietarios. Les van a dar ya la legítima posesión. Ellos son los propietarios, ya lo acreditaron, ya no hay ninguna duda de carácter legal", explicó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Mientras el abogado Arturo Santana explicó que algunos de los nuevos aseguramientos ocurrieron ayer y que están en condiciones de ser restituidos a sus dueños. Agregó que, en un mes -desde que ocurrió la primera reunión por despojo-, también se han asegurado cuatro inmuebles más en la colonia Del Valle.

      El abogado también dijo que existe un inmueble más, ubicado en Iztapalapa, con las mismas posibilidades de ser entregado a sus dueños; sin embargo, deberán acercarse a las autoridades para dar el seguimiento.

      "Esta agenda está avanzando, el combate de alguna manera, digamos, también va un poquito lento porque son muchos, pero ya hay voluntad política y voluntad administrativa para atender este tema del despojo en la Ciudad de México", relató.

      "Esperemos que en la siguiente reunión de evaluación y de trabajo tengamos ya cifras exactas de los predios que han sido asegurados, pero también de los predios que han sido restituidos a sus legítimos propietarios", agregó.

      Proceso penal y análisis de casos por despojo en CDMX

      Arturo Santana señaló que en la agenda se sumaron más de 100 casos que son analizados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para determinar si se trata de despojo u otro tema.

      Sobre el proceso de Virginia N y Diana N, presuntas despojadoras del predio de Matías Romero 18, la afectada, Daneira Oviedo, expresó que "el proceso penal se encuentra en etapa de investigación complementaria, transcurriendo el término de dos meses, los cuales se pueden ampliar hasta seis meses y, de ser necesario, así será".

      "Las imputadas promovieron recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso; la tirada de su defensa es echar abajo la vinculación a proceso y quedar en libertad. El recurso de apelación lo está integrando la Unidad de Gestión Judicial número 11, pero a la fecha no sabemos qué sala penal se hará cargo de la resolución del recurso", refirió.

      "La fiscalía también se encuentra agotando más líneas de investigación a efecto de determinar la participación de otros sujetos en el ilícito, así como de recabar información de otras carpetas que pudieran estar relacionadas con este asunto", concluyó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fiscalía CDMX restituirá inmuebles asegurados por despojo
      Fiscalía CDMX restituirá inmuebles asegurados por despojo

      Fiscalía CDMX restituirá inmuebles asegurados por despojo

      SLP

      El Universal

      Más de 100 casos de despojo analizan autoridades para determinar restitución en la capital.

      Hidalgo reduce deuda y mejora seguridad: informe de Julio Menchaca
      Hidalgo reduce deuda y mejora seguridad: informe de Julio Menchaca

      Hidalgo reduce deuda y mejora seguridad: informe de Julio Menchaca

      SLP

      El Universal

      Se crearon más de 39 mil empleos y se invirtieron 121 mil millones en educación durante la administración.

      Detienen a funcionario y 65 falsos policías en Guerrero
      Detienen a funcionario y 65 falsos policías en Guerrero

      Detienen a funcionario y 65 falsos policías en Guerrero

      SLP

      El Universal

      El Gabinete de Seguridad destacó que estas acciones fortalecen la lucha contra la extorsión e impunidad.

      Normalistas bloquean vialidades en Centro Histórico CDMX 24 horas
      Normalistas bloquean vialidades en Centro Histórico CDMX 24 horas

      Normalistas bloquean vialidades en Centro Histórico CDMX 24 horas

      SLP

      El Universal

      La protesta afecta la circulación vehicular y el servicio del Trolebús entre Tasqueña y la Central Norte.