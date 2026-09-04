Fiscalía CDMX restituirá inmuebles asegurados por despojo

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Alicia Camps, integrante de Copaco Del Valle, informó que dos inmuebles asegurados por despojo podrán ser restituidos a sus legítimos dueños, tras una reunión con la fiscal Bertha Alcalde Luján y el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Fiscalía CDMX anuncia avances en restitución de inmuebles

Afuera de las instalaciones de la Fiscalía CDMX, Alicia Camps detalló que una de las restituciones será la de la Cerrada Matías Romero 18, que pertenece a la vecina Daneira Oviedo, por el que se inició la movilización de vecinos de la Del Valle, aparte de otro más ubicado en la alcaldía Coyoacán.

"Están en condiciones ya de restituirlos en cuanto se pongan en contacto y de acuerdo los legítimos propietarios. Les van a dar ya la legítima posesión. Ellos son los propietarios, ya lo acreditaron, ya no hay ninguna duda de carácter legal", explicó.

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Mientras el abogado Arturo Santana explicó que algunos de los nuevos aseguramientos ocurrieron ayer y que están en condiciones de ser restituidos a sus dueños. Agregó que, en un mes -desde que ocurrió la primera reunión por despojo-, también se han asegurado cuatro inmuebles más en la colonia Del Valle.

El abogado también dijo que existe un inmueble más, ubicado en Iztapalapa, con las mismas posibilidades de ser entregado a sus dueños; sin embargo, deberán acercarse a las autoridades para dar el seguimiento.

"Esta agenda está avanzando, el combate de alguna manera, digamos, también va un poquito lento porque son muchos, pero ya hay voluntad política y voluntad administrativa para atender este tema del despojo en la Ciudad de México", relató.

"Esperemos que en la siguiente reunión de evaluación y de trabajo tengamos ya cifras exactas de los predios que han sido asegurados, pero también de los predios que han sido restituidos a sus legítimos propietarios", agregó.

Proceso penal y análisis de casos por despojo en CDMX

Arturo Santana señaló que en la agenda se sumaron más de 100 casos que son analizados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para determinar si se trata de despojo u otro tema.

Sobre el proceso de Virginia N y Diana N, presuntas despojadoras del predio de Matías Romero 18, la afectada, Daneira Oviedo, expresó que "el proceso penal se encuentra en etapa de investigación complementaria, transcurriendo el término de dos meses, los cuales se pueden ampliar hasta seis meses y, de ser necesario, así será".

"Las imputadas promovieron recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso; la tirada de su defensa es echar abajo la vinculación a proceso y quedar en libertad. El recurso de apelación lo está integrando la Unidad de Gestión Judicial número 11, pero a la fecha no sabemos qué sala penal se hará cargo de la resolución del recurso", refirió.

"La fiscalía también se encuentra agotando más líneas de investigación a efecto de determinar la participación de otros sujetos en el ilícito, así como de recabar información de otras carpetas que pudieran estar relacionadas con este asunto", concluyó.