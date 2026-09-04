Trump destaca cifras de empleo y presiona a Fed en Washington

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Washington, 4 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este viernes a la Reserva Federal (Fed) que baje los tipos de interés en su reunión de las próximas semanas, bajo amenaza de cortar el comercio con los países que mantienen un superávit con Washington.

Trump exige a la Fed bajar tipos de interés ante superávit comercial

Trump celebró las "excelentes cifras de empleo" de agosto publicadas poco antes, y afirmó que la ganancia de 162.000 puestos de trabajo en ese mes "supera todas las estimaciones" de analistas, por lo que insistió en su argumento de que la fortaleza de la economía estadounidense convierte al país en un sujeto de crédito solvente.

"¡Bajen las tasas o dejaré de comerciar con países con los que tenemos déficit", escribió el mandatario en su red Truth Social.

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El magnate republicano defendió que ser "un país fuerte significa tener tipos de interés más bajos".

"¡Así de simple! Deberíamos tener la tasa más baja de cualquier país del mundo, como en los 'viejos tiempos'. Si Estados Unidos no aceptara permitirles sus grandes superávits, algo que podríamos detener de inmediato, ¡ya no se les consideraría una élite financiera!", advirtió.

Corte Suprema y críticas a política comercial

También reiteró sus críticas a la "ridícula y costosa" decisión de la Corte Suprema, que anuló en febrero pasado gran parte del esquema arancelario usado por Trump en la guerra comercial que libra con la mayoría de los socios de EE.UU. desde su regreso al poder, en enero de 2025.

Sin embargo, subrayó que en su veredicto el alto tribunal "reconoció firmemente que 'el presidente' tiene el derecho absoluto" de decidir con quien comercia la mayor economía del mundo.

"¡Es mejor que los aranceles! La Junta de la Reserva Federal, con su nuevo y gran líder, debe actuar con inteligencia: ¡Que sean patriotas por una vez!", dijo en referencia al nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, criticado por su aparente cercanía al mandatario.

El banco central dejó los tipos en el rango del 3,5 y el 3,75 % en su reunión de finales de julio, la segunda presidida por Warsh, que se enfrenta ahora de nuevo a las presiones de Trump de cara a la próxima cita del 15 y el 16 de septiembre.

Horas después, el presidente aseguró en el Despacho Oval que existen países "considerados financieramente de élite, como Suiza y otros", que quedarían "en bancarrota" si Washington no comerciara con ellos.

Trump afirmó que EE.UU. se ahorraría miles de millones de dólares si dejara de comerciar con naciones como Canadá, con la que mantiene una guerra arancelaria, o sus socios europeos.

"Podríamos beneficiarnos enormemente simplemente dejando de comerciar con ciertos países. Perdemos 200.000 millones de dólares al año con la Unión Europea. Si no comerciáramos con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con un simple trazo de pluma. Perdemos 195.000 millones de dólares al año con México", dijo.

Según datos oficiales publicados esta semana, en julio el déficit de Estados Unidos con México aumentó en 7.200 millones de dólares, alcanzando los 27.500 millones, mientras que el que mantiene con China se situó en 15.200 millones, y el de la Unión Europea quedó en 8.900 millones.

El balance con Suiza pasó de un superávit de 2.900 millones de dólares en junio a un déficit de 600 millones en julio. Por otro lado, el déficit con el vecino Canadá disminuyó 3.700 millones de dólares, situándose en 3.200 millones en el séptimo mes del año.