Aumenta 99% la ordeña de ductos de Pemex

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TOLUCA, Méx.- Durante el primer trimestre del 2026 Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó 189 perforaciones ilegales en ductos de hidrocarburo en el Estado de México; en el mismo periodo del año pasado se reportaron 95 casos, es decir se registró un incremento de 98.95%, esto de acuerdo con el informe presentado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación municipal.

De los municipios mexiquenses que reportan el mayor número de tomas clandestinas son: Axapusco con 48, Huehuetoca con 30, Otumba con 28, Coyotepec con 21, Soyaniquilpan de Juárez con 16, le siguen Teoloyucan, Acolman, Teotihuacán, Jilotepec y Tultitlán, con el resto de los ductos.

Esta situación posiciona al Estado de México en el tercer lugar a nivel nacional con más tomas clandestinas de hidrocarburos, el estado de Hidalgo ocupa el primer lugar con 731.

En contraste algunas entidades del país registraron reducciones importantes en la detección de tomas clandestinas de hidrocarburos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La lista la encabeza Sonora qué pasó de 18 a cuatro casos, le sigue Coahuila al pasar de 130 a 41, Tlaxcala pasó de 78 a 25 casos y Tamaulipas disminuyó de 285 a 95.