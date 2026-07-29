logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aumenta 99% la ordeña de ductos de Pemex

Por El Universal

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Aumenta 99% la ordeña de ductos de Pemex
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TOLUCA, Méx.- Durante el primer trimestre del 2026 Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó 189 perforaciones ilegales en ductos de hidrocarburo en el Estado de México; en el mismo periodo del año pasado se reportaron 95 casos, es decir se registró un incremento de 98.95%, esto de acuerdo con el informe presentado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación municipal.

      De los municipios mexiquenses que reportan el mayor número de tomas clandestinas son: Axapusco con 48, Huehuetoca con 30, Otumba con 28, Coyotepec con 21, Soyaniquilpan de Juárez con 16, le siguen Teoloyucan, Acolman, Teotihuacán, Jilotepec y Tultitlán, con el resto de los ductos.

      Esta situación posiciona al Estado de México en el tercer lugar a nivel nacional con más tomas clandestinas de hidrocarburos, el estado de Hidalgo ocupa el primer lugar con 731.

      En contraste algunas entidades del país registraron reducciones importantes en la detección de tomas clandestinas de hidrocarburos. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La lista la encabeza Sonora qué pasó de 18 a cuatro casos, le sigue Coahuila al pasar de 130 a 41, Tlaxcala pasó de 78 a 25 casos y Tamaulipas disminuyó de 285 a 95.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        UNAM analiza proceso de admisión tras controversia en examen 2026
        UNAM analiza proceso de admisión tras controversia en examen 2026

        UNAM analiza proceso de admisión tras controversia en examen 2026

        SLP

        El Universal

        La revisión responde a inquietudes por posibles irregularidades y uso de inteligencia artificial en el examen.

        Donativos para Venezuela terminan en la Central de Abasto
        Donativos para Venezuela terminan en la Central de Abasto

        Donativos para Venezuela terminan en la Central de Abasto

        SLP

        El Universal

        Cuatro puntos de recolección en CDMX evidencian irregularidades en traslado de ayuda humanitaria.

        Regreso a clases sin gastar de más: ¿cómo armar la lista escolar y ahorrar?
        Regreso a clases sin gastar de más: ¿cómo armar la lista escolar y ahorrar?

        Regreso a clases sin gastar de más: ¿cómo armar la lista escolar y ahorrar?

        SLP

        Redacción

        Elegir mochilas resistentes y adecuadas al nivel escolar protege la inversión.

        Esculturas de Fidel Castro y El Che serán colocadas en otro punto de CDMX
        Esculturas de Fidel Castro y El Che serán colocadas en otro punto de CDMX

        Esculturas de Fidel Castro y El Che serán colocadas en otro punto de CDMX

        SLP

        El Universal

        Tras manifestaciones por el aniversario de la Revolución Cubana, el gobierno capitalino apuesta por el diálogo y la reinstalación.