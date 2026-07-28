Esculturas de Fidel Castro y El Che serán colocadas en otro punto de CDMX
Tras manifestaciones por el aniversario de la Revolución Cubana, el gobierno capitalino apuesta por el diálogo y la reinstalación.
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La administración capitalina volverá a construir y a colocar en algún lugar de la Ciudad de México, las esculturas de Fidel Castro y "El Che" Guevara, que fueron retiradas del Jardín Tabacalera, el año pasado, por la alcaldía Cuauhtémoc, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
"He decidido que vamos, como Gobierno de la Ciudad, a construir esas esculturas e instalarlas en otro punto de la ciudad, para que no tengamos ya problemas de este tipo. Seguramente algunos vecinos no estuvieron de acuerdo, la alcaldesa no estuvo de acuerdo, pero hay otros vecinos que, gente, ciudadanos, que están de acuerdo; y, en torno a eso, nosotros como Gobierno de la ciudad sí estamos de acuerdo y vamos a hacerlo", dijo.
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Tras la manifestación del pasado fin de semana, convocada por organizaciones en el marco del aniversario de la Revolución Cubana, quienes exigieron la devolución de las estatuas, Brugada Molina se pronunció a favor de que "el diálogo y la política estén por encima de cualquier otra acción".
"Qué más quisiéramos, ¿verdad?, que en todas las manifestaciones siempre tuviéramos la posibilidad del diálogo, la manera de ponernos de acuerdo, antes. A mí me parece que hay otro tipo de manifestaciones, en las que sabemos que son formas de expresión y cuando ya se trata de asuntos mayores, como golpear a personas, como destruir negocios, lugares particulares, oficinas, en fin, pues lo que procede efectivamente, es aplicar la ley, porque se trata de acciones más fuertes", indicó durante su conferencia de prensa de este lunes.
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