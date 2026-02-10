logo pulso
BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Aumenta precio de la vivienda en México

La Sociedad Hipotecaria Federal destaca que la vivienda usada y nueva aumentaron su valor en 2025.

Por El Universal

Febrero 10, 2026 01:17 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- El año pasado, el

valor promedio
de una vivienda

a nivel nacional fue de un millón 863 mil 965 pesos, de acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
En el acumulado anual, el valor de los bienes inmuebles residenciales aumentó 8.7% respecto a 2024.
Por estados, donde se dio el mayor incremento de precios fue en Quintana Roo con 14.3%; seguido de Baja California Sur con 13%; Nayarit, 12%; Tlaxcala, 12%; Jalisco, 11%; Michoacán, 11%; y Yucatán, 10.6%.
Mientras que donde menos se incrementaron los precios de la vivienda fue en Tabasco con 5.7%; Estado de México, 5.2%; Ciudad de México, 4.7% y Durango, 4.7%.
-----Costo de la vivienda en México; ¿Dónde subió más?
La vivienda nueva presentó una variación positiva de 8.5%, mientras que la vivienda usada aumentó 8.7% en el acumulado anual.
En este periodo se observó una proporción de viviendas usadas de 63% y 37% de viviendas nuevas.
Las casas solas se apreciaron 9.1% y las casas en condominio y departamentos, considerados de manera conjunta, se incrementaron 8.2%.
El índice para la vivienda económica-social presentó un aumento de 11% y para la vivienda media-residencial se apreció 7.4%.
"El aumento del valor de las viviendas se da en un entorno macroeconómico en el que el Producto Interno Bruto creció 1.6% en el cuarto trimestre de 2025, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
"El número de trabajadores permanentes registrados en el IMSS creció 1.1% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, mientras que la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 3.7%; asimismo, de acuerdo con el Banco de México (Banxico) la tasa hipotecaria promedio en el cuarto trimestre de 2025 fue de 11.55%", detalló SHF, en un comunicado.
Por zona metropolitana donde más aumentaron los precios de la vivienda fue en Guadalajara con 11.3% y Monterrey con 9.4%.

