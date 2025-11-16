logo pulso
Aumento de penas por extorsión encabeza agenda legislativa del Senado

Laura Itzel Castillo propone endurecer penas por extorsión y fortalecer protección a víctimas. Se discutirá en el Senado.

Por El Universal

Noviembre 16, 2025 03:47 p.m.
A
Aumento de penas por extorsión encabeza agenda legislativa del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció que esta semana se discutirá y votará en el pleno el dictamen a la minuta de Ley General para Sancionar Delitos en Materia de Extorsión que envío la Cámara de Diputados el pasado 29 de octubre.

En un video difundido en redes sociales, la legisladora de Morena confirmó que se le harán diversos cambios a la minuta para integrar las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la justicia y la protección a las víctimas de extorsión.

Resaltó que entre las modificaciones planteadas está aumentar las penas de prisión, mejorar la coordinación entre las autoridades, establecer la reparación del daño y utilizar los recursos provenientes de la extinción de dominio para la restitución de derechos de las víctimas.

Laura Itzel Castillo informó que además, en las sesiones de esta semana, los senadores discutirán en el pleno el nombramiento de magistraturas electorales de 13 entidades federativas.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el senador Adán Augusto López, acordó que las dos sesiones del pleno de esta semana se llevarán a cabo el miércoles 19 de noviembre.

