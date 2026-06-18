Aún sin definirse, alianzas en la 4T

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Ciudad de México.- Las dirigencias de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo dejaron en el aire las alianzas que a nivel estatal podrían llegar a concretar rumbo a las elecciones de 2027, al adelantar que, aunque el registro de aspirantes será en conjunto, la determinación de cada partido de nombrar a sus candidatos a las 17 gubernaturas se dará según los tiempos electorales de precampaña.

En conferencia de prensa conjunta, las dirigencias de la alianza de la 4T presentaron su calendario de registro para quienes aspiren a encabezar las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación, el cual será en conjunto entre los tres partidos.

El registro comenzará el próximo lunes 22 de junio y concluirá el sábado 27. Todos los aspirantes que militen en cualquiera de los tres partidos deberán inscribirse según el día que les corresponda. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, adelantó que ninguna de las 17 posibles alianzas a las candidaturas estatales están aún definidas, pues las dirigencias decidieron primero permitir el registro de aspirantes en conjunto y luego definir si apoyan o no al seleccionado en la encuesta.

Arturo Escobar, coordinador de alianzas del PVEM, aclaró que en el partido no solicitan la renuncia a los cargos actuales ni tienen como base estatutaria la regla de no permitir el nepotismo en las candidaturas.

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Asimismo, reconoció que están participando en el registro de Morena —y esperan colocar dos buenos perfiles por cada entidad, un hombre y una mujer— porque "ha sido un método altamente exitoso" para definir candidaturas.