Autoridades evacuan a 550 personas por incendio en bodega de colchones

ECATEPEC, Méx. (EL UNIVERSAL).- Antes del mediodía de este martes se registró un incendio en una bodega de colchones ubicada en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, sin que se reporten personas lesionadas, pero las autoridades tuvieron que evacuar a 500 personas que viven en las inmediaciones para evitar algún riesgo para ellos.

Según Protección Civil Municipal, la conflagración inició a las 11:37 horas en el inmueble localizado en la avenida San Andrés y José María Morelos, en esa comunidad ecatepense.

Elementos de Bomberos y Protección Civil local, así como de Rescate Urbano, incluidos paramédicos, acudieron al sitio para brindar apoyo a la población.

El siniestro provocó temor entre los vecinos porque las llamas se expandieron pronto y se formó una columna de humo negro de varios metros de altura, la cual se podía apreciar desde varios puntos de esa área de la metrópoli.

La bodega donde se presentó el siniestro es de cuatro niveles, además de otro anexo en la parte superior, lo que complicó las labores para los vulcanos.

En ese lugar el fuego consumió salas, colchones y hule espuma, por lo que se propagó muy rápido en toda la construcción.

Policías municipales, con apoyo de integrantes de Seguridad Pública del Estado de México, así como de la Secretaría de Marina, pidieron a los residentes que viven cerca de la bodega que salieran de sus hogares para evitar que corrieran algún peligro.

Los oficiales dispusieron de un cordón de seguridad de aproximadamente 100 metros para que los habitantes de esa colonia no se acercaran mientras se controlaba el incendio.

Para sofocar las llamas llegaron en apoyo de los bomberos de Ecatepec, vulcanos de Tlalnepantla con motobombas y camiones cisterna.

Hasta ahora se desconocen las causas de la conflagración.