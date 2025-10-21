logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Segundo día de protestas en la UASLP

Fotogalería

Segundo día de protestas en la UASLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena: Noroña

Por El Universal

Octubre 21, 2025 01:43 p.m.
A
Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena: Noroña

El año pasado, el panista Roberto Gil Zuarth y el expriista Miguel Ángel Osorio Chong pretendieron ingresar a Morena, pero fueron rechazados, reveló el senador Gerardo Fernández Noroña.
El legislador aseguró en conferencia de prensa que Morena se reserva su derecho de admisión, por lo que "no caben" en sus filas ese tipo de perfiles.
Detalló que Gil Zuarth buscaba llegar al Senado por la vía plurinominal. "Nada que ver con ese tipo de gente. Quiso venir al movimiento, pero no cabía. Y es que sí hemos tenido estómago, pero eso era demasiado. Quería venir de pechito al Senado, pluri", aseguró.
Fernández Noroña, no se quedó con las ganas de revelar más casos de políticos rechazados por Morena.
"Si yo les platicara... ¡si yo les platicara! No me digan que Osorio Chong también. Si yo les platicara. Lo dije, me traicionó el subconsciente", apuntó.
Dijo que no cualquiera puede ingresar a Morena porque "imagínense que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa dijera "yo me sumo a Morena", sáquese perro, aquí no cabe, de ninguna manera".

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aseguran plantíos de marihuana y campamentos en Chihuahua
Aseguran plantíos de marihuana y campamentos en Chihuahua

Aseguran plantíos de marihuana y campamentos en Chihuahua

SLP

El Universal

Plantas de marihuana y campamentos son asegurados en operativo en Chihuahua

Claudia Sheinbaum revela la frecuencia de su chequeo médico anual
Claudia Sheinbaum revela la frecuencia de su chequeo médico anual

Claudia Sheinbaum revela la frecuencia de su chequeo médico anual

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo comparte detalles sobre su chequeo médico anual y la importancia de la mastografía

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena: Noroña
Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena: Noroña

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena: Noroña

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo denuncia rechazo a mexicanos en Estados Unidos
Claudia Sheinbaum Pardo denuncia rechazo a mexicanos en Estados Unidos

Claudia Sheinbaum Pardo denuncia rechazo a mexicanos en Estados Unidos

SLP

El Universal

Detalles sobre las medidas tomadas por Sheinbaum Pardo ante violaciones a derechos humanos en EU