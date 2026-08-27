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Avalan lineamientos de las audiencias

Por El Universal

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Avalan lineamientos de las audiencias
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      Ciudad de México.- Tras meses de diálogo entre el sector público y privado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que integraron cambios en torno a tres temas: atención a quejas, sanciones y diferencias entre información y opinión.

      La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, rechazó que haya censura o se vaya contra la libertad de expresión, lo cual consideró un mito.

      Con los ajustes que se hicieron "queda claro que la CRT no revisará contenidos, tutelará" que se cumpla con el procedimiento, para que se le conteste a la audiencia y se le respeten sus derechos, pero "no se revisará la respuesta" de los medios a los quejosos.

      Explicó que se determinó que la sanción máxima para los medios de comunicación de radio y televisión será de 0.1% hasta 1% de sus ingresos anuales del concesionario. También se modificó el artículo 54 sobre las sanciones a las "conductas infractoras", para precisar que se pondrán multas en los siguientes casos: si no se ponen a disposición de las audiencias los mecanismos de defensa, no tener defensoría o no tener código de ética.

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