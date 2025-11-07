logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Beneficiarios de Pensión Bienestar 2025 este viernes

Conoce los detalles de los programas de apoyo del gobierno mexicano

Por El Universal

Noviembre 07, 2025 12:43 p.m.
A
Beneficiarios de Pensión Bienestar 2025 este viernes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Pensión del Bienestar es la ayuda económica que el Gobierno de México brinda a millones de adultos mayores que tengan la nacionalidad mexicana y residan en el país.

Este programa forma parte de la serie de apoyos por parte del gobierno, que beneficia a grupos como: madres trabajadoras, personas con discapacidad o mujeres. El depósito de este mes corresponde a los meses de noviembre - diciembre.

Conoce quienes recibirán una ayuda económica de 6 mil 200 pesos

Ariadna Montiel, Secretaría del Bienestar, compartió en redes sociales el calendario de pagos de este último pago. De acuerdo con esa información, hoy 7 de noviembre las letras beneficiadas serán: "D", "E" y "F".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este programa ofrece un monto bimestral de 6 mil 200 pesos y podrás retirarlos en los bancos o cajeros en Bancos del Bienestar sin ningún tipo de comisión o cargo.

Durante todo noviembre el Gobierno de México dará el depósito a estos otros programas: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

· Pensión Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años

· Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

· Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Beneficiarios de Pensión Bienestar 2025 este viernes
Beneficiarios de Pensión Bienestar 2025 este viernes

Beneficiarios de Pensión Bienestar 2025 este viernes

SLP

El Universal

Conoce los detalles de los programas de apoyo del gobierno mexicano

Sheinbaum asegura bienestar de trabajadores de apps
Sheinbaum asegura bienestar de trabajadores de apps

Sheinbaum asegura bienestar de trabajadores de apps

SLP

El Universal

La presidenta destaca la importancia de la reforma laboral en plataformas digitales

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora
Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora

SLP

El Universal

El sacerdote 'Padre Pistolas' genera controversia al criticar el proyecto del acueducto Solís y llamar a la acción armada.

Incautan drogas y armas en operativo en Culiacán
Incautan drogas y armas en operativo en Culiacán

Incautan drogas y armas en operativo en Culiacán

SLP

El Universal

Operación Frontera Norte: balance de detenciones, armas y drogas incautadas en la lucha contra el narcotráfico.