Blinda SHCP obras de pavimentación con dinero de "autos chocolate"

De cara a las elecciones intermedias en donde 17 estados renovarán sus gubernaturas en 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó a las entidades federativas y municipios blindar las obras de pavimentación que se realicen con el dinero recaudado por la regularización de vehículos de procedencia extranjera conocidos como "autos chocolate".

La Federación les entrega en forma de subsidios el total de los recursos que ingresaron por el cobro del aprovechamiento de 2 mil 500 pesos por cada vehículo regularizado.

En los lineamientos para la entrega y uso de esos recursos correspondientes para el ejercicio 2026, hay reglas para favorecer la transparencia y rendición de cuentas. Deberán observar las disposiciones jurídicas aplicables en materia electoral.

Por ello se les solicita que la documentación e información oficial relacionada con los proyectos de pavimentación deberá incluir la leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

En las obras de pavimentación que se realicen con cargo a dichos subsidios se deberá llevar el lema: "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Estados y municipios deben dar a conocer aplicación de recursos

En sus informes sobre el ejercicio del gasto público y Cuenta Pública, que presenten ante los congresos locales, tienen que dar a conocer la aplicación de los recursos otorgados para llevar a cabo los proyectos de pavimentación.

Los estados y municipios deberán publicar y actualizar de manera trimestral, en su página de internet y en otros medios accesibles a la ciudadanía, la información relativa a la descripción de los proyectos de pavimentación, los montos, las metas, los proveedores o contratistas, gastos indirectos y los avances físicos y financieros, en términos de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Cada entidad deberá celebrar con la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto (UDPCSG) de la SHCP, a más tardar el 11 de febrero de 2026, el convenio o los convenios para la transferencia de los subsidios.

Se deberá señalar, entre otros aspectos, el o los municipios beneficiarios, los proyectos de pavimentación, los montos de los mismos, así como los calendarios de ejecución respectivos durante el ejercicio fiscal de 2026.

Cabe recordar que entre los requisitos para regularizar un "auto chocolate" se pide acreditar la propiedad del vehículo, presentar una identificación oficial vigente, el comprobante de domicilio y del pago, así como el documento de manifiesto bajo protesta de decir la verdad firmado.