Persisten bajas temperaturas por efectos del frente frío 13

Aunque el frente frío número 13 ingresó al país desde hace varios días, sus efectos continúan sintiéndose en San Luis Potosí, con temperaturas mínimas cercanas a 1 grado en la zona centro y 2 grados en el Altiplano, además de riesgo de heladas en zonas altas.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el clima frío se mantendrá durante los próximos días, con máximas de 20 grados en la capital y de hasta 25 en la Huasteca.

La dependencia recomendó abrigarse con varias capas de ropa, revisar calentadores y estufas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores ante posibles congelamientos.

También pidió cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, mantener una buena hidratación y evitar cambios bruscos de temperatura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales ante la continuidad del ambiente invernal.