Bloqueo deriva en altercados

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Mitla, Oax.- Maestros de la Sección 22 del SNTE, que bloqueaban este miércoles la carretera que va de la ciudad de Oaxaca a Villa de Mitla, fueron agredidos por supuestos habitantes de Mitla que intentaban retirar el bloqueo, lo que desató un enfrentamiento que dejó varias personas lesionadas.

"Fuimos lastimados y perseguidos y qué lamentable, porque nosotros también somos pueblo", expresó uno de los maestros.

Según el presidente municipal de la Villa de Mitla, Esaú López Quero, se instaló una mesa de diálogo con los maestros que bloqueaban el acceso a la vía, pero las negociaciones se rompieron cuando inició el choque entre docentes y pobladores. El edil aseguró a la prensa que los primeros en agredir fueron los integrantes de la Sección 22 del SNTE.

Durante este enfrentamiento hubo disparos de armas de fuego largas y de uso exclusivo del Ejército. Quienes dispararon estaban vestidos de civil, pero junto a ellos estaban policías, como se aprecia en fotografías y videos que circularon en medios y redes sociales.

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Esaú López no explicó sobre la presencia de estas personas armadas y en algún momento intentó sugerir que eran personas del magisterio. Sin embargo, en imágenes de los hechos se ve a un hombre que se presume que es él junto a la persona que dispara.

Al menos 18 maestros de la Sección 22 fueron retenidos por los pobladores de la Villa de Mitla; tres de ellos fueron liberados en la zona del enfrentamiento y los otros 15, en la comunidad de Unión Zapata.

Cuando sus compañeros quedaron libres, un grupo de profesores prendió fuego a un tráiler.

Finalmente, el intento de desalojo de la carretera fracasó cuando los maestros se reagruparon y bloquearon nuevamente la carretera y prendieron fuego a llantas.

La Fiscalía General de Oaxaca informó que inició una investigación contra las personas que detonaron armas de fuego durante la confrontación. "En dichas grabaciones se observa a personas civiles, así como a individuos que portan uniformes policiales, quienes presumiblemente habrían realizado disparos con armas de fuego en el lugar, en un aparente intento por dispersar la protesta", detalló la fiscalía.

Ayer, los maestros realizaron cinco bloqueos carreteros en igual número de entradas y salidas de la ciudad de Oaxaca, entre ellas la carretera que conduce a la región Costa y a los destinos turísticos de Huatulco y Puerto Escondido. Hacia las 16:00 horas todos los bloqueos se habían retirado.