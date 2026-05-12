Bloqueo en acceso al AIFA suma 30 horas

TONANITLA, Méx., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Ante el

que realizan

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en el, que suma 30 horas, existen 3 alternativas viales y dos enpara llegar al(AIFA).Elen elafecta ambos sentidos de la vialidad, desde el, desde las 7:00 de la mañana del pasado lunes 11 de mayo.Y para lasde la terminal aeroportuaria que pensaban llegar en, lasson:Autopista través de lay tomar lapor, hacia la zona militar/aduana.También pueden llegar alpor laOtra alternativa es mediante eldeque rodea elMientras que enpueden hacerlo por la, cuya conexión llega a la estación Terminal de Pasajeros. O a través del nuevoBuenavista-AIFA.