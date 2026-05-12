Bloqueo en acceso al AIFA suma 30 horas
El bloqueo en el Camino Libre a Tonanitla afecta ambos sentidos desde el lunes 11 de mayo a las 7:00 horas.
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TONANITLA, Méx., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Ante elbloqueo que realizan ejidatarios
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en el Camino Libre a Tonanitla, que suma 30 horas, existen 3 alternativas viales y dos en transporte público para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El bloqueo en el Camino Libre a Tonanitla afecta ambos sentidos de la vialidad, desde el kilómetro 0+000 al kilómetro 14+136, desde las 7:00 de la mañana del pasado lunes 11 de mayo.
Y para las personas usuarias de la terminal aeroportuaria que pensaban llegar en automóvil, las opciones son:
Autopista través de la autopista México-Pachuca y tomar la salida por Camino a San Jerónimo, hacia la zona militar/aduana.
También pueden llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por la carretera Federal México-Pachuca: vía Tecámac.
Otra alternativa es mediante el Circuito Exterior Mexiquense, arteria vial de cuota que rodea el Camino Libre a Tonanitla.
Mientras que en transporte público pueden hacerlo por la línea I del Mexibús, cuya conexión llega a la estación Terminal de Pasajeros. O a través del nuevo Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA.
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