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Bloqueo en acceso al AIFA suma 30 horas

El bloqueo en el Camino Libre a Tonanitla afecta ambos sentidos desde el lunes 11 de mayo a las 7:00 horas.

Por El Universal

Mayo 12, 2026 01:35 p.m.
A
Bloqueo en acceso al AIFA suma 30 horas

TONANITLA, Méx., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Ante el

bloqueo
que realizan ejidatarios

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en el Camino Libre a Tonanitla, que suma 30 horas, existen 3 alternativas viales y dos en transporte público para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El bloqueo en el Camino Libre a Tonanitla afecta ambos sentidos de la vialidad, desde el kilómetro 0+000 al kilómetro 14+136, desde las 7:00 de la mañana del pasado lunes 11 de mayo.
Y para las personas usuarias de la terminal aeroportuaria que pensaban llegar en automóvil, las opciones son:
Autopista través de la autopista México-Pachuca y tomar la salida por Camino a San Jerónimo, hacia la zona militar/aduana.
También pueden llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por la carretera Federal México-Pachuca: vía Tecámac.
Otra alternativa es mediante el Circuito Exterior Mexiquense, arteria vial de cuota que rodea el Camino Libre a Tonanitla.
Mientras que en transporte público pueden hacerlo por la línea I del Mexibús, cuya conexión llega a la estación Terminal de Pasajeros. O a través del nuevo Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA.

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