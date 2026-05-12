De Místico a Jin: diseñador mexicano logra colaboración con BTS

El diseñador mexicano Alex Matunga reveló que una de las oportunidades más importantes de su carrera surgió tras elaborar una chamarra para el luchador Místico, trabajo que posteriormente le abrió la puerta para colaborar con Jin, integrante de BTS.

A través de redes sociales, el creativo compartió que el proyecto realizado para Místico representó un momento clave en su trayectoria profesional, ya que le permitió mostrar su trabajo y ampliar el alcance de su marca.

Matunga explicó que la chamarra fue creada con la intención de reflejar esfuerzo, identidad y orgullo, sin imaginar el impacto que tendría más adelante en su carrera.

"Lo que comenzó como la oportunidad de crear una chamarra para ti fue mucho más que un trabajo; fue una puerta que me permitió creer aún más en mi talento", expresó en un mensaje de agradecimiento dirigido al luchador mexicano.

El diseñador también señaló que esa oportunidad lo impulsó a continuar desarrollando su trabajo y a confiar en su proceso creativo, hasta llegar a colaborar con Jin, uno de los integrantes de BTS.

Finalmente, Alex Matunga destacó que muchas veces el impacto del trabajo no es inmediato, aunque con el tiempo puede convertirse en una oportunidad que transforme por completo el rumbo profesional de una persona.