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Bomberos combatirán fuego en Canadá

Por El Universal

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos combatirán fuego en Canadá
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México envió a Canadá un contingente de personal especializado en el manejo de incendios forestales, los cuales han afectado cientos de hectáreas y puesto en alerta a millones de personas en las últimas semanas en dicho país.

      La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) enviaron este martes a 100 personas combatientes y cuatro técnicos, con destino a Thunder Bay, localizada en la provincia de Ontario, donde se incorporará a las operaciones de manejo de incendios forestales coordinadas por las autoridades canadienses.

      El personal participante proviene de áreas de Protección Civil estatal y municipal; dependencias ambientales de los tres órdenes de gobierno; brigadas de protección y manejo del fuego; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como de una organización de la sociedad civil. En el grupo de 104 personas se encuentran cinco mujeres: una de Coahuila, una de Guanajuato y tres de Jalisco.

      A través de un comunicado, estas dependencias señalaron que la movilización se enmarca en el Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre México y Canadá, y reafirma la disposición del Gobierno mexicano con el fin de colaborar ante emergencias que necesitan de una respuesta coordinada y solidaria entre naciones.

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