Buscan a amigos del joven que se ahogó en festejos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) busca entrevistar a los tres jóvenes que acompañaban a Isaías Aparicio Trejo, el joven de 18 años que murió por broncoaspiración durante los festejos en Paseo de la Reforma por el triunfo de la Selección Mexicana, el pasado martes 30 de junio, y aún se define en que calidad se presentarán ante el MP.

La coordinadora general de Atención a Víctimas de la FGJ, Gianni Rueda de León Iñigo, afirmó que a una semana de la muerte del joven y tras haber iniciado las investigaciones, las personas que aparecen en un video al momento de que Isaías se encuentra inconsciente en una banqueta son indagadas.

"Puede haber responsabilidades en contra de las personas que lo dejaron y por supuesto también en contra de las personas que lo desprendieron de sus posesiones", señaló al preguntarle sobre que la postura de la fiscalía de que no descartaban que hubiera otros delitos alrededor del fallecimiento.

La funcionaria de la FGJ confirmó que la necropsia arrojó que había una concentración de alcohol en el cuerpo del joven de 354 miligramos por cada 100 mililitros, lo cual, en una escala de clasificación clínica es una intoxicación grave.

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Rueda de León Iñigo comentó que se reunió con Brenda Trejo, la mamá de Isaías, para darle atención sobre el caso y ahí, recordó, le externó dudas sobre la causa de la muerte de su hijo.