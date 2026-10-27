Buscan a un sacerdote; desapareció en Sinaloa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Culiacán, Sin.- Fuerzas federales, estatales y municipales desplegaron un operativo de búsqueda del sacerdote Clemente Morales Topete, de 67 años, que permanece desaparecido desde el sábado pasado, informó la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava.

Explicó que las diversas autoridades tienen investigaciones abiertas sobre su desaparición que se reportó desde la tarde del sábado 24 de octubre, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene comunicación con la Diócesis de Culiacán, sobre este hecho.

Sin dar más detalles de los avances que se tienen en la localización del padre Clemente, del templo Cristo Resucitado, del fraccionamiento la Campiña, en Culiacán, dijo que solo le han informado que el grupo interinstitucional trabaja en su pronta localización.

Graciela Domínguez comentó que se mantiene en comunicación permanente con el obispo de la Diócesis de Culiacán, monseñor Jesús José Herrera Quiñonez, con el titular de Seguridad Pública del Estado, general en activo Sinhuesa Téllez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, monseñor Jesús José Herrera Quiñonez dijo que después de que el párroco Clemente Morales desapareció la tarde del sábado, cuando acudía a una cita médica se activaron los protocolos de búsqueda.