logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Fotogalería

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cae "El Isra", operador del grupo de Los Rusos

Por El Universal

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
A
Cae "El Isra", operador del grupo de Los Rusos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Autoridades federales y del estado de Baja California detuvieron a Israel Leonel "N", alias "El Isra", presunto operador regional del grupo delictivo Los Rusos, al servicio del Cártel de Sinaloa y con presencia en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.

      De acuerdo con el gabinete de seguridad, mediante labores de seguimiento elementos de la Marina Armada, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales, obtuvieron información sobre su ubicación y movilidad, lo que permitió desplegar un operativo en el Boulevard Adolfo López Mateos, en Mexicali, donde "El Isra" fue localizado y detenido.

      El gabinete de seguridad federal señaló que el presunto delincuente era considerado objetivo prioritario por su participación en hechos de violencia contra las autoridades, entre ellos un ataque armado contra un mando de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en 2024, así como por sus vínculos con el tráfico de drogas y el secuestro de un intérprete musical, ocurrido en agosto de 2026 en Sonora.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Beca Rita Cetina abre registro para primaria y secundaria
        Beca Rita Cetina abre registro para primaria y secundaria

        Beca Rita Cetina abre registro para primaria y secundaria

        SLP

        El Universal

        El registro en línea estará disponible hasta el 6 de noviembre para madres, padres y tutores.

        Sheinbaum confirma diálogo comercial avanzado con Estados Unidos
        Sheinbaum confirma diálogo comercial avanzado con Estados Unidos

        Sheinbaum confirma diálogo comercial avanzado con Estados Unidos

        SLP

        EFE

        México busca reducir aranceles sobre acero, aluminio y automóviles sin ceder en soberanía.

        Aeroméxico y Delta amplían vuelos directos a Estados Unidos en 2027
        Aeroméxico y Delta amplían vuelos directos a Estados Unidos en 2027

        Aeroméxico y Delta amplían vuelos directos a Estados Unidos en 2027

        SLP

        EFE

        Las conexiones facilitarán turismo y comercio, reforzando la red aérea entre México y Estados Unidos.

        Fuerzas mexicanas desmantelan laboratorio clandestino en Culiacán
        Fuerzas mexicanas desmantelan laboratorio clandestino en Culiacán

        Fuerzas mexicanas desmantelan laboratorio clandestino en Culiacán

        SLP

        EFE

        El golpe económico a organizaciones criminales en Sinaloa supera los 8 millones de pesos.