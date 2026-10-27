Cae "El Isra", operador del grupo de Los Rusos

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Ciudad de México.- Autoridades federales y del estado de Baja California detuvieron a Israel Leonel "N", alias "El Isra", presunto operador regional del grupo delictivo Los Rusos, al servicio del Cártel de Sinaloa y con presencia en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con el gabinete de seguridad, mediante labores de seguimiento elementos de la Marina Armada, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales, obtuvieron información sobre su ubicación y movilidad, lo que permitió desplegar un operativo en el Boulevard Adolfo López Mateos, en Mexicali, donde "El Isra" fue localizado y detenido.

El gabinete de seguridad federal señaló que el presunto delincuente era considerado objetivo prioritario por su participación en hechos de violencia contra las autoridades, entre ellos un ataque armado contra un mando de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en 2024, así como por sus vínculos con el tráfico de drogas y el secuestro de un intérprete musical, ocurrido en agosto de 2026 en Sonora.