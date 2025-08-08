logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡A DISFRUTAR!

Fotogalería

¡A DISFRUTAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cae implicado en asesinato de delegado de FGR en Tamaulipas

Es presunto integrante de la célula delictiva "Los Metros", facción del Cártel del Golfo

Por El Universal

Agosto 08, 2025 03:27 p.m.
A
Cae implicado en asesinato de delegado de FGR en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó este viernes la detención de Jaret Roberto "H", por su presunta participación directa en el asesinato de su delegado en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, en calidad de integrante de la célula delictiva "Los Metros", facción del Cártel del Golfo.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el sujeto fue localizado en un centro de rehabilitación de la ciudad de Reynosa, donde se escondía, y en donde se le encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.

Lo anterior, indicó, después de obtener los datos de investigación necesarios para identificar un vehículo, en el que se transportaron algunos de los homicidas de Vásquez Reyna.

Indicó que Jaret Roberto "H", ya contaba con una orden de aprehensión federal y sería uno de los homicidas que huyeron en un vehículo, tras participar en los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La FGR señaló que los datos hallados en el teléfono celular del detenido permitieron establecer, con toda precisión, la participación directa de Jaret Roberto en el homicidio referido, en su calidad de miembro de "Los Metros", facción del Cártel del Golfo que es uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona.

Anunció que esté viernes presentará ante un juez al detenido, y se continuará con las investigaciones para aprehender a los demás responsables.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae implicado en asesinato de delegado de FGR en Tamaulipas
Cae implicado en asesinato de delegado de FGR en Tamaulipas

Cae implicado en asesinato de delegado de FGR en Tamaulipas

SLP

El Universal

Es presunto integrante de la célula delictiva "Los Metros", facción del Cártel del Golfo

Pensión del Bienestar 2025 amplía su alcance con la reducción de edad
Pensión del Bienestar 2025 amplía su alcance con la reducción de edad

Pensión del Bienestar 2025 amplía su alcance con la reducción de edad

SLP

El Universal

Descubre cómo la Pensión del Bienestar 2025 beneficia a sus participantes con una ayuda bimestral y la ampliación del registro.

El Departamento de Justicia cita a Letitia James por demanda a Trump
El Departamento de Justicia cita a Letitia James por demanda a Trump

El Departamento de Justicia cita a Letitia James por demanda a Trump

SLP

AP

El abogado de Letitia James responde a la citación del Departamento de Justicia en caso de fraude de Trump y sus negocios.

Claudia Sheinbaum se reúne con presidente de Guatemala para fortalecer lazos diplomáticos
Claudia Sheinbaum se reúne con presidente de Guatemala para fortalecer lazos diplomáticos

Claudia Sheinbaum se reúne con presidente de Guatemala para fortalecer lazos diplomáticos

SLP

El Universal

Encuentro diplomático en México entre líderes de México, Guatemala y Belice