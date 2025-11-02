Asesinan a sobrino de Hipólito Mora

Morelia, Mich.- Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino del exlíder y fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez, fue asesinado a tiros junto con su esposa, en su domicilio ubicado en la tenencia Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), en el municipio de Buenavista, Michoacán.

Familiares de Alejandro Torres, quien era conocido como Cano, exigieron a las autoridades una explicación sobre lo ocurrido la madrugada de este sábado, en esa localidad de Tierra Caliente, ya que, aseguran, la pareja fue torturada antes de ser asesinada.

Los informes preliminares señalan que, después de la medianoche, un grupo armado a bordo de una camioneta de carga irrumpió en esa localidad del municipio de Buenavista, llegó a la vivienda de Torres Mora y derribó el portón de la vivienda. Testigos señalan que, al ingresar, los criminales dispararon contra Torres Mora y su esposa, por lo que el citricultor repelió el ataque armado. Sin embargo, fue rebasado por el grupo delictivo y asesinado a tiros junto con su esposa, quien acababa de llegar un día antes de Estados Unidos.

Los vecinos refieren que luego de asesinar a Torres Mora y a su esposa, los criminales atacaron a tiros, desde adentro de la casa, a personal del Ejército Mexicano y de la Subsecretaría de Investigación Especializada, quienes llegaron a atender la emergencia, para después huir por la azotea de la vivienda.

En el lugar quedaron lesionados dos elementos del Ejército y un elemento de la Subsecretaría de Investigación Especializada, los cuales se reportan graves.

Hace 12 días fue torturado y asesinado Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien fue encontrado muerto 20 de octubre en un camino que conduce a la comunidad Los Tepetates, de ese municipio de Tierra Caliente.