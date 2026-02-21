Caen 14 presuntos miembros del CJNG y liberan secuestrado

Autoridades estatales y federales detuvieron en Veracruz a 14 personas que presuntamente son integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y liberaron a una víctima que mantenían secuestrada, informó este sábado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Acciones de la autoridad

En un comunicado, la dependencia detalló que el arresto de los supuestos miembros del grupo criminal se dio como resultado de 13 cateos realizados por agentes de distintas dependencias en los municipios de Boca del Río y Veracruz.

Dichas acciones fueron ejecutadas en seguimiento a una denuncia por la privación ilegal de una persona, ocurrida el pasado 9 de enero en la colonia Lafragua de la capital veracruzana.

Detalles confirmados

Derivado de estos hechos, agentes de seguridad iniciaron labores de investigación que les permitieron identificar distintos domicilios que presuntamente estaban vinculados con actividades de secuestro. Con base en estos datos, un Juez de Control concedió las órdenes judiciales para catear los inmuebles, ubicados en los municipios de Boca del Río y Veracruz.

Elementos de distintas dependencias ejecutaron cateos simultáneos en 13 inmuebles ubicados en dichas localidades, lo que dio como resultado la detención de nueve hombres y cuatro mujeres que presuntamente son integrantes del CJNG.

Además, los agentes lograron la liberación de una persona privada de la libertad, quien recibió atención médica y orientación por parte de las autoridades para que pudiera presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.