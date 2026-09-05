Caen 65 policías falsos en Guerrero

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Chilpancingo, Gro.- Un mando policiaco acusado de extorsión agravada y 71 presuntos policías fueron detenidos durante una operación federal en los municipios de Chilapa, Atlixtac y Tlapa, en la región Centro y Montaña de Guerrero, como parte de la estrategia del gobierno federal contra el delito de la extorsión.

Por la tarde del viernes, la fiscalía informó que, de estos 71 policías, 66 fueron puestos en libertad "bajo las reservas de la ley", ya que acreditaron su identidad y calidad como policías municipales y viales. Los demás agentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con los reportes, en los tres municipios, la operación de la organización criminal Los Ardillos es permanente y mantiene vínculos con las autoridades locales. La operación se llevó a cabo este jueves y de manera paralela, soldados de Ejército, la Guardia Nacional, agentes de la Policía Estatal y de la FGE, tomaron las tres comandancias.

En Tlapa, la FGE informó que ejecutó una orden de aprehensión contra el director de Movilidad y Transporte de la Secretaría de Seguridad Pública, Simitrio Álvarez Benito. La fiscalía lo acusa del delito de extorsión agravada.

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Además del mando policiaco, detuvo a 21 personas que no pudieron acreditar ser agentes de la policía y de tránsito pese a que realizaban las funciones. Mientras que en Chilapa fueron detenidas 43 personas y en Atlixtac otras siete, las cuales en su momento tampoco pudieron acreditar que eran policías en activo.