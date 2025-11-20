logo pulso
FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Caen "L-12" y 14 presuntos sicarios en operativos conjuntos en Sinaloa

Fuerzas federales detuvieron a un objetivo prioritario ligado a homicidios en Tijuana y aseguraron armas largas

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 08:38 a.m.
A
Caen "L-12" y 14 presuntos sicarios en operativos conjuntos en Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en dos acciones distintas en Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa.

Indicó que estos resultados forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno de México para impedir que grupos delictivos sigan afectando la seguridad de las comunidades.

En redes sociales, el funcionario señaló que fue detenido José Socorro "N", "L-12", objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión por homicidio y con actividades vinculadas a hechos de violencia en Tijuana.

También capturaron a 14 personas en Navolato, asegurando 13 armas largas y una ametralladora, evitando así su uso contra la población y contra las autoridades.

Fuerzas federales detuvieron a un objetivo prioritario ligado a homicidios en Tijuana y aseguraron armas largas

