Vinculan a 13 detenidos en la marcha Gen-Z

Ciudad de México.- De las 19 personas que fueron detenidas por los hechos de violencia registrados en la manifestación de la Generación Z, el pasado sábado 15 de noviembre, 13 han sido vinculadas a proceso; tres de ellas por tentativa de homicidio.

Un juez de Control vinculó a proceso por el delito de tentativa de homicidio agravado a tres de los imputados, en una de las audiencias que inició el 18 de noviembre, y que se prolongó hasta la madrugada de ayer; el juez fijó un mes de plazo para el cierre de las investigaciones complementarias, por lo que Fernando Escobar Herrera y Francisco García Colín permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte; mientras que Gabriel Pérez Raba enfrentará el proceso en libertad, dijeron fuentes ministeriales.

En la misma audiencia, el juzgador encontró elementos suficientes para que otras cinco personas fueran vinculadas por el delito de resistencia de particulares, de los cuales dos mujeres y un hombre llevarán el proceso en libertad, y dos varones más permanecerán en prisión preventiva justificada.

En otra de las sesiones, un juez de Control determinó que tres de los detenidos estaban procesados por el delito de lesiones, y cinco más solicitaron, a través de su defensa, la duplicidad del término constitucional, por lo que retomarán su audiencia el próximo 21 de noviembre para definir si con vinculados a proceso o no.

Además, se ordenó que a Eduardo Carrión, uno de los detenidos y procesados por el delito de lesiones, se le realice el Protocolo de Estambul para determinar si sufrió actos de tortura durante su detención.

En otra audiencia se vinculó a dos personas más por los delitos de lesiones y robo, quienes estarán en libertad bajo la medida cautelar de no acercarse a las víctimas ni policías de la Ciudad de México, y acudir a firmar de manera periódica.

La Fiscalía General de Justicia detalló este miércoles que de los 19 detenidos, uno era menor de edad, por lo que fue llevado a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescentes, donde fue puesto en libertad al no haber elementos suficientes para acusarlo. De los otros 18, en 13 casos ya fueron vinculados a proceso: tres por tentativa de homicidio, cinco por resistencia de particulares, ocho por lesiones dolosas y dos por lesiones dolosas y robo.

En cinco casos fue solicitada la duplicidad de término, con audiencia programada para el 21 de noviembre de 2025.